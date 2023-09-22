Лионель Месси пожаловался, что «он стал единственным чемпионом мира, которого не поздравили в клубе».

Неожиданное заявление аргентинца быстро «разнесли» в соцсетях, вспомнив ролик возвращения игрока в стан «ПСЖ».

Интернет все помнит.

💭 «Это просто бомба на стадион «ПСЖ».

💭 «А где фанаты?»

💭 «Он ограбил их, а теперь хочет почестей?»

💭 «А чего он хочет? Он обыграл их же страну в финале. Им нужно прыгать от радости?»

💭 «Ему же сделали чемпионский коридор. Что еже нужно?»

💭 «Было бы странно, если б страна, которая переживает горечь поражения, отмечала победу соперника».