🤨 Жалобы Месси нелепы. Игроки «ПСЖ» устроили Лео чемпионский коридор в честь победы на ЧМ. И это в стране, которую он обыграл в финале 😰
Лионель Месси пожаловался, что «он стал единственным чемпионом мира, которого не поздравили в клубе».
Неожиданное заявление аргентинца быстро «разнесли» в соцсетях, вспомнив ролик возвращения игрока в стан «ПСЖ».
Интернет все помнит.
💭 «Это просто бомба на стадион «ПСЖ».
💭 «А где фанаты?»
💭 «Он ограбил их, а теперь хочет почестей?»
💭 «А чего он хочет? Он обыграл их же страну в финале. Им нужно прыгать от радости?»
💭 «Ему же сделали чемпионский коридор. Что еже нужно?»
💭 «Было бы странно, если б страна, которая переживает горечь поражения, отмечала победу соперника».
Уже который век, даже общество с самыми лучшими знаниями и технология все равно продолжает создавать идолов. А это нас ведет к тому, что деградация это нормальное явление в обществах. после резкого взлета развития по всей логике должно скоро начнётся резкая деградация по всем областям, ибо вечного роста в закрытых системах не бывает.
Но это будет не при нашей жизни.