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🤨 Жалобы Месси нелепы. Игроки «ПСЖ» устроили Лео чемпионский коридор в честь победы на ЧМ. И это в стране, которую он обыграл в финале 😰

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Лионель Месси пожаловался, что «он стал единственным чемпионом мира, которого не поздравили в клубе».

Неожиданное заявление аргентинца быстро «разнесли» в соцсетях, вспомнив ролик возвращения игрока в стан «ПСЖ».

Интернет все помнит.

💭 «Это просто бомба на стадион «ПСЖ».

💭 «А где фанаты?»

💭 «Он ограбил их, а теперь хочет почестей?»

💭 «А чего он хочет? Он обыграл их же страну в финале. Им нужно прыгать от радости?»

💭 «Ему же сделали чемпионский коридор. Что еже нужно?»

💭 «Было бы странно, если б страна, которая переживает горечь поражения, отмечала победу соперника».

6 комментариев

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113k
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Ну всем же давно понятно, что не нужно создавать идолов, что это бессмысленное занятие.
Уже который век, даже общество с самыми лучшими знаниями и технология все равно продолжает создавать идолов. А это нас ведет к тому, что деградация это нормальное явление в обществах. после резкого взлета развития по всей логике должно скоро начнётся резкая деградация по всем областям, ибо вечного роста в закрытых системах не бывает.
Но это будет не при нашей жизни.
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Ibra Meji
Выиграл в финале у Франции...
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Имя Фамилия
А кто-то вообще верит меси и его фантикам на слово?
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