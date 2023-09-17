Главный тренер «ПСЖ» похвалил Килиана Мбаппе после матча с «Боруссией Дортмунд» в Лиге Чемпионов.

«Килиан Мбаппе - лучший игрок в мире, поверьте мне.

Больше, чем его технические навыки, меня впечатлили его человеческие качества. Классно, что он в нашей раздевалке - это лидер, у которого всегда есть улыбка на лице», - заявил Луис Энрике.

Напомним, что Килиан Мбаппе стал автором победного гола в матче ПСЖ с дортмундской «Боруссией», который состоялся накануне в рамках первого тура ЛЧ.

Мбаппе забивает в Лиге чемпионов за «ПСЖ» семь сезонов подряд - рекорд клуба, наравне с Эдинсоном Кавани.

Француз также забил семь мячей за четыре стартовых тура Лиги 1.