В прошлом сезоне «ПСЖ» стал чемпионом Франции. К победе в Лиге 1 команду привел Гальтье. Из Кубка страны и Лии чемпионов парижане вылетели.

А Затем Кристоф был задержан полицией по делу о расизме в «Ницце». В итоге марселец был уволен из столичного клуба, его место занял Луис Энрике.

В интервью Canal+ Гальтье рассказал о своей работе в «ПСЖ»:

«Я помню только хорошее о своем пребывание в «ПСЖ». Я работал с командой, которая было противоположностью картины, которую рисовала пресса. Горжусь тем, что помог клубу завоевать 11-й титул. Конечно, после успеха неизбежны спады. Но, пройдя через «ПСЖ», невозможно остаться прежним.

У каждого тренера есть индивидуальный подход к работе с командой. Неизменно одно: необходимо добиться успеха в построении коллектива. Когда ты становишься тренером команды, в которой играют эти три футболиста [Месси, Неймар, Мбаппе], необходимо найти баланс, чтобы механизм мог работать. Этот вопрос всплывал весь сезон».

Вместе с Кристофом «ПСЖ» покинули и Месси с Неймаром. Мбаппе, по слухам, также мог сменить клубную прописку, но в итоге остался в столице Франции еще минимум на один сезон.

А как вы оцениваете работу Гальтье с парижанами?