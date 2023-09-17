😨 Французские СМИ пишут о шокирующем открытии Луиса Энрике в «ПСЖ». Это случилось в Японии
Французские СМИ узнали некоторые подробности турне «ПСЖ» по Японии, которое было прошедшим летом.
Сообщается, что новый тренер команды Луис Энрике и его помощники застукали несколько футболистов с сигаретами.
Последствия случившегося неизвестны, но тренерский штаб «принял к сведению» информацию. Возможно, что некоторые футболисты из числа застуканных уже покинули клуб.
Фанаты предполагают, что один из них - Верратти.
💭 «Теперь уход Верратти стал куда понятнее».
💭 «Пусть лучше Верратти курит, чем играет так, как раньше».
💭 «Зидан бы публично выгнал этих парней».
💭 «Думаю, что речь идет о Верратти».
Если это действительно Верратти, то удивляться не стоит.
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