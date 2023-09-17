Французские СМИ узнали некоторые подробности турне «ПСЖ» по Японии, которое было прошедшим летом.

Сообщается, что новый тренер команды Луис Энрике и его помощники застукали несколько футболистов с сигаретами.

Последствия случившегося неизвестны, но тренерский штаб «принял к сведению» информацию. Возможно, что некоторые футболисты из числа застуканных уже покинули клуб.

Фанаты предполагают, что один из них - Верратти.

💭 «Теперь уход Верратти стал куда понятнее».

💭 «Пусть лучше Верратти курит, чем играет так, как раньше».

💭 «Зидан бы публично выгнал этих парней».

💭 «Думаю, что речь идет о Верратти».

Если это действительно Верратти, то удивляться не стоит.