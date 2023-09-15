📸 «ПСЖ» красиво попрощался с Верратти перед матчем с «Ниццей». Последний выход Марко на «Парк де Пренс» получился очень эмоциональным
После стольких лет…
Марко Верратти безусловно заслужил звание легенды «ПСЖ». Полузащитник посвятил парижскому клубу практически всю свою карьеру: в 19 лет он приехал во Францию из «Пескары» и провел там ни много ни мало 11 сезонов. За это время Марко стал самым титулованным игроком не только в «ПСЖ», но и за всю историю Лиги 1 — он завоевал с командой невероятные 30 трофеев.
Ультрас парижан подготовили для Верратти прощальный перфоманс. На трибунах появилось три огромных баннера: «Десятилетие волшебства», «30 трофеев с «Парижем», «Памятник имени Марко Верратти».
Растроганный Марко долго прощался с фанатами, которые безостановочно распевали его имя.
Париж навсегда его запомнит.
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