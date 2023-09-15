После стольких лет…

Марко Верратти безусловно заслужил звание легенды «ПСЖ». Полузащитник посвятил парижскому клубу практически всю свою карьеру: в 19 лет он приехал во Францию из «Пескары» и провел там ни много ни мало 11 сезонов. За это время Марко стал самым титулованным игроком не только в «ПСЖ», но и за всю историю Лиги 1 — он завоевал с командой невероятные 30 трофеев.

Ультрас парижан подготовили для Верратти прощальный перфоманс. На трибунах появилось три огромных баннера: «Десятилетие волшебства», «30 трофеев с «Парижем», «Памятник имени Марко Верратти».

Растроганный Марко долго прощался с фанатами, которые безостановочно распевали его имя.

Париж навсегда его запомнит.