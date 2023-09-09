Верратти присоединился к катарскому «Аль-Араби». По данным Фабрицио Романо, за итальянца «ПСЖ» получит 45 млн евро.

Месси пожелал своему экс-одноклубнику удачи в новой команде. Лео написал: «Удачи на новом этапе, Марко! Ты знаешь, что я всегда желаю тебе всего наилучшего».

Заметили, что Месси выбрал фотографию, на которой игроки одеты в форму своих сборных, а не «ПСЖ»? Это не ускользнуло от внимания болельщиков парижан.

Фанаты с пониманием отнеслись к выбору Лео:

💭 «Лол, Месси играл с Верратти в Париже два года, а сколько раз они встречались на уровне сборных? Один? Два? Лионель сделал все, чтобы не выкладывать фотку в форме «ПСЖ» Это многое говорит о том, как клуб обошелся с Лео».

💭 «Где он вообще нашел эту фотографию? Представьте, сколько фоток Месси и Верратти в форме «ПСЖ», а сколько их фоток в форме сборных. Видимо, Месси нашел ту единственную фотографию, где они оба не в форме клуба».

💭 «Месси желает удачи Верратти и публикует фотографию, где они стоят в футболках разных команд, хотя они играли в одном клубе два года. Можно ли презирать команду так, как Месси презирает «ПСЖ»? Я его отлично понимаю»

💭 «Подождите! Месси прощается с Верратти, выбрав фото в форме сборных. Пост Мбаппе, посвященный Месси, тоже содержит фото игроков в их сборных. А что там с формой «ПСЖ»?»

💭 «Вы заметили, что Месси не опубликовал пост про Верратти, где они одеты в футболки «ПСЖ», хотя они играли за этот клуб сто раз? Поистине лучший игрок в мире ненавидит свой клуб».

В недавнем интервью Неймар, который летом тоже покинул столицу Франции, заявил, что в «ПСЖ» они с Лионелем «прошли через ад».

Месси вряд ли с теплом вспоминает свои парижские каникулы.