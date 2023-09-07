8 сентября состоялось открытие первого в Лондоне фан-шопа «Пари Сен-Жермен». Магазин появился на Оксфорд-стрит.

«ПСЖ» первым из клубов, которые не базируются в Великобритании, смог открыть фан-шоп в Лондоне, говорится на официальном сайте парижан.

«ПСЖ» взял курс на завоевание фанатов со всего мира. До Лондона фирменные магазины парижан появились в Дохе, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Токио, Сеуле, Майами и совсем недавно в Лас-Вегасе.

Площадь лондонского магазина «ПСЖ» составляет 450 квадратных метров.

Как думаете, фан-шоп парижан будет пользоваться популярностью у жителей Лондона?