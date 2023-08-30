В соцсетях завирусилось забавное видео, на котором Килиана Мбаппе отчитывает отец за неуверенность в своем будущем в «ПСЖ».

Нет сомнений, что это дипфейк, но признайте - это выглядит чертовски убедительно.

Зато эта маленькая ложь порадовала соцсети.

💭 «Не верьте в те видео, которые ваши дяди присылают вам в мессенджерах».

💭 «ИИ оказывается более точным, чем жизнь».

💭 «Я смотрю, что десять тысяч человек отложили это видео в закладки. Ждут победы в ЛЧ?»

💭 «Мбаппе никогда не платит».

💭 «Учитывая, что он стал чемпионом мира в 19 лет, правда была близка».