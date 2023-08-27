Своими в столице моды не стали.

Во время матча «ПСЖ» против «Ланса» болельщики хозяйской команды растянули огромный баннер, на котором было написано следующее: «Неймар: наконец избавились от грубияна».

Однако этот баннер был не единственным, который посвятили ультрас парижского клуба ушедшему игроку. Некоторые из них добрались до Майами, чтобы рядом с домашней арены нового клуба Лионеля Месси показать растяжку аналогичного содержания, но на английском, и посвященную уже аргентинцу.

Неймар провел в «ПСЖ» целых шесть сезонов и ушел этим летом за 90 млн евро в саудовский «Аль-Хилаль», с которым подписал двухлетний контракт. Лионель Месси выбрал другое направление − МЛС и «Интер Майами». Он ушел свободным агентом.

Несмотря на долгое нахождение бразильца в команде, своим он так и не стал. Ультрас не оценили то, что игрок вел разгульный образ жизни, а также игнорировал походы к трибунам. Аргентинец же недавно практически признал, что переход в стан чемпиона Франции был ошибкой.