Сразу несколько источников сообщают, что летом Верратти может уйти из «ПСЖ». Пресса отправляет итальянца в «Аль-Ахли». Игроком также интересуется «Юнайтед», пишет L’Équipe.

Энрике не спешит открыто высказываться о будущем Марко в столичном клубе. Но тренер признался, что ему нравится работать с полузащитником:

«Марко является игроком нашей команды, он тренируется с остальными футболистами. Я уже говорил, что у меня есть привычка оставлять при себе подробности приватных разговоров. Но я также упоминал, что мое мнение вы увидите в моих действиях.

Отмечу, что работать с Марко чудесно. Он замечательно проявляет себя на поле и в раздевалке. Я ставлю ему 10 из 10 и считаю, что он отлично относится к делу».

Также тренера попросили прокомментировать состояние полузащиты парижан:

«Лично я считаю, что у нас прекрасные полузащитники. Меня радуют все игроки. Да, у нас молодая команда, но я вижу в нашем составе много творчества, работы и фантазии. Это также относится к обороне и атаке команды».

В первых двух матчах нового сезона Лиги 1 «ПСЖ» набрал 2 очка. Единственный гол столичного клуба в новой кампании на свой счет записал Мбаппе: в матче с «Тулузой» Килиан забил с пенальти.

Как вам игра парижан на старте сезона?