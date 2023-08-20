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🗼📸 У юных парижан была самая парижская тренировка на свете. Команды U17 занимались на Эйфелевой башне

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Больно и красиво одновременно.

Мужская и женская команды «ПСЖ» U17 красиво поставили точку в предсезонке.

Клуб решил организовать им самую парижскую тренировку из всех возможных — на Эйфелевой башне. Юных игроков собрали у подножья главной достопримечательности Франции, где их поделили на небольшие команды, которые будут соревноваться друг с другом в скорости восхождения на самую верхушку. Путь туда составляет ни много ни мало 704 ступеньки. Победителям полагался роскошный приз — экскурсия на тренировку первой команды.

На середине пути у многих игроков пробежка превратилась в прогулку, но в итоге все добрались до конца.

Юные футболисты были в восторге от вида, открывшегося им, и бесконечно благодарили клуб за возможность это увидеть.

Красиво сделано!

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