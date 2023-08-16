Во 2-м туре Лиги 1 «ПСЖ» отправился в гости к «Тулузе». В стартовом составе парижан не было двух звезд команды – Дембеле и Мбаппе.

На пресс-конференции после матча журналисты спросили Энрике, почему он не выпустил игроков на поле с первых минут. Луис ответил мощной речью:

«Килиан и Усс [Усман Дембеле] – игроки мирового класса, топовые. Я нахожу их очень хорошими футболистами, они оба создавали перспективные голевые ситуации. Для меня как тренера счастье иметь таких игроков в команде.

Это все, что я могу сказать. Все решения я принимаю вместе со своими игроками и помощниками. Я знаю, вас волнует, кого я выпущу на поле, а кого оставлю на скамейке. Вас волнует, с кем я поговорил, а с кем нет. Но мне на это волнение плевать. Я тренер, мне решать. Я поступаю по-своему, как и всегда».

Энрике выпустил на поле Дембеле и Мбаппе на 51-й минуте встречи. Вскоре Килиан заработал и успешно реализовал пенальти. «ПСЖ» и «Тулуза» сыграли вничью – 1:1.

Вероятно, решение тренера связано с нехваткой игровой практики у футболистов. Мбаппе, как известно, не играл с начала июля. Дембеле едва успел перейти в «ПСЖ», вряд ли он сумел полностью адаптироваться в новой команде.