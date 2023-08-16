Летом «ПСЖ» покинули Месси и Неймар, но атаку «столичного» клуба усилили Дембеле и Рамуш. Парни составят компанию Мбаппе, если он не решит переехать в Мадрид.

На пресс-конференции Энрике рассказал, что ждет от звездных футболистов баланса между игрой в атаке и обороне:

«Это касается всех. На этой неделе над этим работали все игроки. Мы провели четыре тренировки: две тренировки отрабатывали игру в защите и две – в нападении.

Каждый должен знать, как атаковать и обороняться. На поле просто необходим баланс. Чтобы быть хорошим игроком, нужно уметь качественно атаковать и защищаться. Я считаю, что в нашей команде все на это способны».

Мбаппе порой критиковали за недостаточное участие в организации обороны команды. Дембеле работал с Хави и, вероятно, понимает, чего от него ждет Энрике.

Парни могут впервые вместе сыграть за «ПСЖ» 19 июля. В рамках 2-го тура Лиги 1 столичный клуб отправится в Тулузу.