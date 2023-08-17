ПСЖ
Блог

Новость о переходе Неймара набрала 200 миллионов просмотров - в 10 раз больше, чем пост о трансфере Месси🔥🔥🔥

ПСЖ ПСЖ
Неймар Неймар
Лионель Месси Лионель Месси
Клубы Клубы
Барселона Барселона
Аль-Хилаль Аль-Хилаль
Интер Майами Интер Майами
Футбол Футбол

Бразилец теперь будет играть в Саудовской Аравии.

Новость о трансфере Нея набрала более 200 миллионов просмотров.

Вышедший несколькими неделями ранее пост о переходе Месси в «Интер Майами» собрал более чем в 10 раз меньше - всего 17 миллионов.

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что бразилец в новом клубе в форме зарплаты получит 300 млн долларов. Благодаря бонусам, спонсорским сделкам и иным дополнительным доходам сумма может вырасти еще на 100 млн.

Также отмечается, что контракт форварда не содержит опции продления.

Ранее сообщалось, что Неймар может получить за два сезона 300-400 млн евро.

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Orbital 82
Ответ Real_v_dushe
К слову о том, насколько всё искусственно раздуто вокруг алчного арга и насколько алчный арг - это искусственный продукт пиара, ну и, конечно, ещё и допинга.
По прежнему, стыдно за тебя
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
predMBAPPE
Теперь будет зажигать кальян с верблюдами
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руслан Мусагалиев
17 миллионов ценителей истинного таланта против 201 миллиона "понторезов" )))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Василий Костюк
Жаль Неймара!
Таланта ему хватило бы что-бы быть гдето рядом с Месси, но видимо не судьба.
Неужели у него не осталось больше спортивных амбиций?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lionel Van Damme
Да все в шоке же…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Real_v_dushe
Ответ Руслан Мусагалиев
17 миллионов ценителей истинного таланта против 201 миллиона "понторезов" )))
"Истинный талант", который пичкался на протяжении не менее 7 лет тяжелейшим допингом, получив невероятное неспортивное преимущество над сверстниками в дальнейшей карьере за счет этого.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий