8 комментариев

Новость о переходе Неймара набрала 200 миллионов просмотров - в 10 раз больше, чем пост о трансфере Месси🔥🔥🔥
Бразилец теперь будет играть в Саудовской Аравии.
Новость о трансфере Нея набрала более 200 миллионов просмотров.
Вышедший несколькими неделями ранее пост о переходе Месси в «Интер Майами» собрал более чем в 10 раз меньше - всего 17 миллионов.
Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что бразилец в новом клубе в форме зарплаты получит 300 млн долларов. Благодаря бонусам, спонсорским сделкам и иным дополнительным доходам сумма может вырасти еще на 100 млн.
Также отмечается, что контракт форварда не содержит опции продления.
Ранее сообщалось, что Неймар может получить за два сезона 300-400 млн евро.
Таланта ему хватило бы что-бы быть гдето рядом с Месси, но видимо не судьба.
Неужели у него не осталось больше спортивных амбиций?