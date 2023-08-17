8 комментариев

Бразилец теперь будет играть в Саудовской Аравии.

Новость о трансфере Нея набрала более 200 миллионов просмотров.

Вышедший несколькими неделями ранее пост о переходе Месси в «Интер Майами» собрал более чем в 10 раз меньше - всего 17 миллионов.

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что бразилец в новом клубе в форме зарплаты получит 300 млн долларов. Благодаря бонусам, спонсорским сделкам и иным дополнительным доходам сумма может вырасти еще на 100 млн.

Также отмечается, что контракт форварда не содержит опции продления.

Ранее сообщалось, что Неймар может получить за два сезона 300-400 млн евро.