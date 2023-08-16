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«Всегда хотел проверить себя в новом месте». Неймар признался, что ушел не только ради денег

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Верится с трудом.

Казалось, что Неймар подписал контракт с «Аль-Хилаль» слишком быстро. Из трансфера даже не получилось продолжительной саги. По имеющимся данным, он будет зарабатывать около 150 млн евро в год.

Но, по словам 31-летнего бразильца, деньги − не единственная причина переезда в Саудовскую Аравию.

«Я многого добился в Европе, пережил особое время, но я всегда хотел быть игроком мирового масштаба и испытывать себя новыми вызовами и возможностями в новых местах, − сказал Неймар. − Я хочу написать новую спортивную историю, а Саудовская лига в настоящее время обладает огромной энергией и качественными игроками».

«Я много слышал и узнал, что последую за большим количеством бразильских игроков, которые играли в Саудовской Аравии на протяжении многих лет, поэтому считаю, что это желаемое место. «Аль-Хилаль» − огромный клуб с фантастическими болельщиками. Он лучший в Азии. Это дает мне ощущение, что я принял верное решение в правильное время и с правильным клубом. Мне нравится побеждать и забивать голы, и я планирую делать это в Саудовской Аравии за «Аль-Хилаль».

Если инсайды верны и бразильцу заплатят по 500 тысяч евро за каждый хвалебный пост в социальных сетях, то сколько дают за такие интервью? Вопрос открытый.

2 комментария

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Агаханов Арслан
500к евро подъехали
+1
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Vik Elis
Ну да , ну да
0
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