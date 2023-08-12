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Завирусилось в сети: Неймар - герой соцсетей после перехода в «Аль-Хилаль»

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У Роналду появился серьезный конкурент.

Неймар стал игроком «Аль-Хилаля». Команда из Саудовской Аравии объявила о трансфере, представив игрока в клубной форме.

Сообщалось, что бразильский полузащитник «ПСЖ» подписал контракт с «Аль-Хилалем» на 2 года.

Согласно информации L’Équipe, за этот срок Неймар сможет заработать около 160 миллионов евро. Сообщалось, что «ПСЖ» получит за трансфер футболиста до 120 млн евро с учетом бонусов, это рекордная продажа клуба.

В прошлом сезоне Неймар набрал 24 (13+11) очка по системе «гол плюс пас» в 20 матчах Лиги 1.

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