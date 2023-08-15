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Неймар мог стать наследником Месси, но не смог - в 31 уезжает в Саудовскую Аравию за деньгами

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А когда-то считался главным талантом эпохи.

Неймар подписал с «Аль-Хилалем» контракт на два года.

«ПСЖ» выручит 100 млн евро с учетом бонусов – сколько и планировал.

Как утверждает Foot Mercato, в распоряжении форварда будут частный самолет и большой дом с прислугой. Бразильцу разрешат жить с его девушкой, Бруной Бьянкарди, без заключения брака – хотя в целом в стране такого рода сожительство запрещено.

За каждую победу «Аль-Хилаль» будет платить футболисту по 80 тысяч евро. Еще 500 тысяч положены за каждое сообщение в соцсетях, рекламирующее Саудовскую Аравию.

Утверждается, что за время выступления за «Аль-Хилаль» суммарно Неймар получит от 300 до 400 млн евро – за счет контроля своих имиджевых прав и иных привилегий.

А когда-то Ней считался наследником Месси.

6 комментариев

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Nike of FW
Удачно вышел из тени Месси, повевшись на большие деньги ... так много таланта, но так мало профессионализма ...
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Rachid
В футбольной судьбе Неймара огромную роль сыграл его немудрый, жадный до денег отец.
Неймар, безусловно, супер одарённый игрок и по многим критериям должен был прямо заменить Месси в футбольной иерархии - если бы не его легкомысленный переход в ПСЖ..
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BARCA_10
Хочется задать бразильцу, а стоило ли оно того, тогда в августе 2017го менять Барселону на ПСЖ? Сейчас спустя 6 лет легко конечно сказать. Очень жаль топовый был игрок, топовый сезон 2014/15 и Ней тот кто взял игру на себя во время травмы Лео в первой половине сезона 15/16. От этого трансфера проиграли и Неймар и Барселона:(
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DolJun
Ответ Rachid
В футбольной судьбе Неймара огромную роль сыграл его немудрый, жадный до денег отец. Неймар, безусловно, супер одарённый игрок и по многим критериям должен был прямо заменить Месси в футбольной иерархии - если бы не его легкомысленный переход в ПСЖ..
огромную роль сыграл его немудрый, жадный до денег отец
----
в его переходе в барсу, если что. ну а так да, я полностью согласен.
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Rachid
Ответ DolJun
огромную роль сыграл его немудрый, жадный до денег отец ---- в его переходе в барсу, если что. ну а так да, я полностью согласен.
Очень зря в ПСЖ перевёл Неймара и всё - решил его карьеру..
Останься Ней в Барсе - давно получил бы заветный ЗМ
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DolJun
Ответ Rachid
Очень зря в ПСЖ перевёл Неймара и всё - решил его карьеру.. Останься Ней в Барсе - давно получил бы заветный ЗМ
перейди неймар в реал, если бы не жадный до денег отец, получил бы заветный зм еще быстрее)
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