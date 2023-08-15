А когда-то считался главным талантом эпохи.

Неймар подписал с «Аль-Хилалем» контракт на два года.

«ПСЖ» выручит 100 млн евро с учетом бонусов – сколько и планировал.

Как утверждает Foot Mercato, в распоряжении форварда будут частный самолет и большой дом с прислугой. Бразильцу разрешат жить с его девушкой, Бруной Бьянкарди, без заключения брака – хотя в целом в стране такого рода сожительство запрещено.

За каждую победу «Аль-Хилаль» будет платить футболисту по 80 тысяч евро. Еще 500 тысяч положены за каждое сообщение в соцсетях, рекламирующее Саудовскую Аравию.

Утверждается, что за время выступления за «Аль-Хилаль» суммарно Неймар получит от 300 до 400 млн евро – за счет контроля своих имиджевых прав и иных привилегий.

А когда-то Ней считался наследником Месси.