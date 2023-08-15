Неймар мог стать наследником Месси, но не смог - в 31 уезжает в Саудовскую Аравию за деньгами
А когда-то считался главным талантом эпохи.
Неймар подписал с «Аль-Хилалем» контракт на два года.
«ПСЖ» выручит 100 млн евро с учетом бонусов – сколько и планировал.
Как утверждает Foot Mercato, в распоряжении форварда будут частный самолет и большой дом с прислугой. Бразильцу разрешат жить с его девушкой, Бруной Бьянкарди, без заключения брака – хотя в целом в стране такого рода сожительство запрещено.
За каждую победу «Аль-Хилаль» будет платить футболисту по 80 тысяч евро. Еще 500 тысяч положены за каждое сообщение в соцсетях, рекламирующее Саудовскую Аравию.
Утверждается, что за время выступления за «Аль-Хилаль» суммарно Неймар получит от 300 до 400 млн евро – за счет контроля своих имиджевых прав и иных привилегий.
А когда-то Ней считался наследником Месси.
Неймар, безусловно, супер одарённый игрок и по многим критериям должен был прямо заменить Месси в футбольной иерархии - если бы не его легкомысленный переход в ПСЖ..
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в его переходе в барсу, если что. ну а так да, я полностью согласен.
Останься Ней в Барсе - давно получил бы заветный ЗМ