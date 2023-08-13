В субботу «ПСЖ» исключил Килиана Мбаппе из заявки на матч 1-го тура Лиги 1 с «Лорьяном» (0:0). Однако уже на следующий день парижане сообщили, что вернули Килиана к тренировкам с первой командой:

«После очень конструктивных и позитивных переговоров между клубом и Килианом Мбаппе перед матчем с «Лорьяном», сегодня утром игрок был возвращен в состав первой команды для тренировок».

Ранее нападающий заявил, что не будет продлевать с клубом контракт, истекающий в 2024 году, что может позволить ему подписать предварительное соглашение с мадридским «Реалом» в следующем году.

Теперь многочисленные источники во Франции утверждают, что Нассер Аль-Хелайфи отправится на тренировочную базу «ПСЖ» для обсуждения продления контракта с Килианом.

Сообщается, что Мбаппе будет предложен контракт с включенной в него «оговоркой об уходе». Это позволит ему покинуть «Париж» в определенный момент, пока действует его контракт.