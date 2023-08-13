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«ПСЖ» исключил Мбаппе из состава, сыргал 0:0 с «Лорьяном» и вернул Килиана. Клуб готовит контракт со странной опцией

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В субботу «ПСЖ» исключил Килиана Мбаппе из заявки на матч 1-го тура Лиги 1 с «Лорьяном» (0:0). Однако уже на следующий день парижане сообщили, что вернули Килиана к тренировкам с первой командой:

«После очень конструктивных и позитивных переговоров между клубом и Килианом Мбаппе перед матчем с «Лорьяном», сегодня утром игрок был возвращен в состав первой команды для тренировок».

Kylian Mbappé - профиль игрока 23/24 | Transfermarkt

Ранее нападающий заявил, что не будет продлевать с клубом контракт, истекающий в 2024 году, что может позволить ему подписать предварительное соглашение с мадридским «Реалом» в следующем году.

Теперь многочисленные источники во Франции утверждают, что Нассер Аль-Хелайфи отправится на тренировочную базу «ПСЖ» для обсуждения продления контракта с Килианом.

Сообщается, что Мбаппе будет предложен контракт с включенной в него «оговоркой об уходе». Это позволит ему покинуть «Париж» в определенный момент, пока действует его контракт.

3 комментария

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xDe xDe
Вообще ничего не значит. Условия-то те же - или уход, или продление.
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Геннадий Чеботарев
очень вероятно,что шейхи пытаются и будет пытаться его как то продлить,что бы продать в следующем году за хорошие бабки,тем же саудитам. но вопрос в другом. обжёгся на молоке будет дуть и на воду. а в прошлом году шейхи просто его кинули,из обещенного ни чего не сделали.
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Геннадий Чеботарев
Ответ xDe xDe
Вообще ничего не значит. Условия-то те же - или уход, или продление.
какие могут они сейчас ставить условия?))))
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