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🤣 Мбаппе и Дембеле вместе веселились на трибунах «Парк де Пренс» во время провального старта «ПСЖ». Камеры все сняли 🕵

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Килиан Мбаппе и Усман Дембеле были замечены на трибунах «Парк де Пренс» во время первого матча «ПСЖ» в новом сезоне.

Напомним, что Мбаппе, Неймар и Марко Верратти не были включены в заявку на игру. Судя по всему, будущее игроков в парижском клубе предопределено.

Луис Энрике с оптимизмом смотрит на будущее француза в клубе, но похоже, что это лишь слова.

Килиан не унывает. Радостный Мбаппе снова попался на радар камер, так еще и в компании Дембеле.

Kylian Mbappe all smiles as he joins Ousmane Dembele to watch Paris Saint-Germain struggle against Lorient in Ligue 1 opener | talkSPORT

Представьте лицо Аль-Хелайфи.

5 комментариев

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Lapkiss
А чего ему унывать то?)
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+5
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aseke
ПСЖ пора смириться, раз нет юридических рычагов. Иначе это уже смешно и стыдно. Обе стороны выглядят плохо и теряют репутацию. Возможно, стоит подумать насчет аренды в Мадрид до конца контракта, с последующим уходом. Хотя бы зп не платить и не мозолить глаза на тибуне, беся фанатов и влияя на атмосферу в команде.
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+2
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N. Ascari
как можно сливать из команды одного из лучших игроков в мире на данный момент...
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Agent Smith
С такой атмосферой в команде, они весной будут в Лиге Европы⚽️
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Agent Smith
И только Шер Ндур(слева) переживает за результат⚽️
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