Килиан Мбаппе и Усман Дембеле были замечены на трибунах «Парк де Пренс» во время первого матча «ПСЖ» в новом сезоне.

Напомним, что Мбаппе, Неймар и Марко Верратти не были включены в заявку на игру. Судя по всему, будущее игроков в парижском клубе предопределено.

Луис Энрике с оптимизмом смотрит на будущее француза в клубе, но похоже, что это лишь слова.

Килиан не унывает. Радостный Мбаппе снова попался на радар камер, так еще и в компании Дембеле.

Представьте лицо Аль-Хелайфи.