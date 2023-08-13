🤣 Мбаппе и Дембеле вместе веселились на трибунах «Парк де Пренс» во время провального старта «ПСЖ». Камеры все сняли 🕵
Килиан Мбаппе и Усман Дембеле были замечены на трибунах «Парк де Пренс» во время первого матча «ПСЖ» в новом сезоне.
Напомним, что Мбаппе, Неймар и Марко Верратти не были включены в заявку на игру. Судя по всему, будущее игроков в парижском клубе предопределено.
Луис Энрике с оптимизмом смотрит на будущее француза в клубе, но похоже, что это лишь слова.
Килиан не унывает. Радостный Мбаппе снова попался на радар камер, так еще и в компании Дембеле.
Представьте лицо Аль-Хелайфи.
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