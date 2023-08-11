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Энрике оригинально проводит тактические занятия в «ПСЖ». Клуб даже презентовал ему специальное оборудование

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С высоты виднее.

Этим летом Луис Энрике возглавил «ПСЖ», и клуб всеми силами старается помочь новому тренеру. В новом видео для клубных медиа испанец похвастался новеньким оборудованием для проведения тактических занятий.

Парижский клуб установил для Энрике платформу, которая поднимается над полем на 5-6 метров. Теперь тренер вместе с помощниками забираются на нее во время работы над тактикой, чтобы ясно видеть расстановку игроков.

Энрике с высоты руководит футболистами, крича и показывая руками, кто куда должен встать или подвинуться.

Тренер в первую очередь использует эту платформу во время работы над тактикой обороны и атаки. Остальную же часть тренировок Энрике проводит классическим образом, стоя на газоне вместе с игроками.

«ПСЖ» сыграет свой первый матч Лиги 1 уже в субботу — парижане сыграют с «Лорьяном» на «Парк де Пренс». Там и увидим, помогла ли платформа команде в тактическом развитии 😏 

1 комментарий

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Lavinka
В потом слезая с вышки говорит - подгоните мой бронивичок !
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