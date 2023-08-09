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Луис Энрике: «Дембеле – на 99% игрок «ПСЖ»

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«Усман Дембеле еще не игрок «ПСЖ», поэтому завтра он не поможет команде. Для завершения сделки остается решить некоторые детали», — заявил Луис Энрике, отвечая на вопрос о переходе Дембеле из «Барселоны».

«Можно сказать, что Усман на 99% игрок «ПСЖ», но еще не на 100%. Он не примет участия в завтрашнем матче с «Лорьяном», — добавил бывший тренер сборной Испании.

Дембеле уже прошел медицинский осмотр в «ПСЖ». Однако трансфер задерживается из-за проблем, связанных с оплатой.

Источники сообщают, что «ПСЖ» хочет заплатить 25 миллионов евро в рассрочку, но «Барселона» настаивает на прямой выплате.

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