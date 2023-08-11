7 комментариев

Может назад в «Барсу»?

Как пишет Фабрицио Романо, Неймар и «ПСЖ» работают над уходом футболиста, стороны ищут оптимальное решение для расставания.

У Неймара есть предложения от «Аль-Хилаля» и из МЛС, отмечается, «Барсе» еще предстоит решить, стоит ли пытаться подписать форварда.

Неймару 31 год, но статистика доказывает, что он все еще прогрессирует. В «Барселоне» бразилец за 186 игр забил 105 голов (0,56 гола за игру) и отдал 76 результативных передач.

В Париже Ней сыграл на 13 игр меньше - 173, забив при этом 118 голов (0,68 гола за игру) и отдав 77 ассистов.

Последний сезон у бразильца был не слишком удачным, но такой Неймар может усилить любой топ-клуб Европы.