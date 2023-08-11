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Неймару рано в Саудовскую Аравию, он все еще топ: в «ПСЖ» демонстрирует лучшую статистику, чем в «Барселоне» 🔥🔥🔥

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Может назад в «Барсу»?

Как пишет Фабрицио Романо, Неймар и «ПСЖ» работают над уходом футболиста, стороны ищут оптимальное решение для расставания.

У Неймара есть предложения от «Аль-Хилаля» и из МЛС, отмечается, «Барсе» еще предстоит решить, стоит ли пытаться подписать форварда.

Неймару 31 год, но статистика доказывает, что он все еще прогрессирует. В «Барселоне» бразилец за 186 игр забил 105 голов (0,56 гола за игру) и отдал 76 результативных передач.

В Париже Ней сыграл на 13 игр меньше - 173, забив при этом 118 голов (0,68 гола за игру) и отдав 77 ассистов.

Последний сезон у бразильца был не слишком удачным, но такой Неймар может усилить любой топ-клуб Европы.

7 комментариев

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Акø
Не нужно забывать уровень французской лиги
+6
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бек саидов
В Барсе он выиграл требл, а в псж....
+2
0
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Lionel Andres Messi 10
Для меня важнее другие цифры:
Неймар в Барселоне за 4 сезона сыграл больше матчей, чем в ПСЖ за 6.
+2
0
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& Co1366
Ныннадо его в Барсу. Да и сам Ней уже не торт.
+1
-1
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SHERLS
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Думаю Неймар сам определит себе дальнейший клуб,а то что уходит из ПСЖ-это очень здорово ,меньше травм будет получать,да и судейство будет намного лучше Французского стада!
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Черкес Черкес
Ответ & Co1366
Ныннадо его в Барсу. Да и сам Ней уже не торт.
назови хоть одного футболиста в Барселоне, лучше Неймара?
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