По данным L’Equipe, Неймар уведомил руководство «ПСЖ» о своем желании покинуть столичный клуб. Сообщается, что бразилец попросил свое окружение, в том числе отца, подыскать ему новую команду.

«Аль-Хилаль» очень заинтересован в подписании контракта с бразильской суперзвездой, пишет Foot Mercato. Саудовский клуб планирует отправить делегацию на встречу с отцом Неймара для предварительных переговоров.

По сведениям журналистов L’Equipe, «Аль-Хилаль» готов предложить нападающему зарплату в размере 80 млн евро в год. Парижане установили приличный ценник на своего звездного футболиста. «ПСЖ» не продаст Неймара дешевле 150 млн евро, утверждает AS.

Ранее пресса сообщала, что возвращение бразильца в клуб рассматривает «Барселона». Провернуть этот трансфер каталонцам будет непросто из-за финансовых сложностей. Неймар может перебраться в «блауграну» транзитом через Саудовскую Аравию: клуб с Ближнего востока купит игрока у «ПСЖ» и отдаст его «Барсе» в аренду на один сезон. Затем Неймару придется еще какое-то время отыграть за саудовский клуб.

Вполне можно предположить, что «Аль-Хилаль» такая схема устраивает. Клуб уже потратил миллионы на летние трансфере, найдется ли у них солидная сумма, которую «ПСЖ» просит за бразильца?