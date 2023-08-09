Килиана Мбаппе, похоже, совсем не беспокоят слухи. Нападающий не сильно обеспокоен решением «ПСЖ» не брать его на предсезонную подготовку.

В соцсетях появились фотографии, где улыбчивый Мбаппе позирует в компании с остальными «нежелательными» футболистами, оставшимися в Париже.

Есть ощущение, что эти парни просто счастливы.

Ранее появилась информация, что Мбаппе не сыграет ни минуты в этом сезоне, если не покинет «ПСЖ», либо не подпишет новый контракт.

Фабрицио Романо подтвердил, что Мбаппе отклонил последнее предложение Парижа.

Есть вероятность, что «Реал Мадрид» сделает предложение о трансфере Мбаппе, но это, вероятно, произойдет в конце лета.