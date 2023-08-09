ПСЖ
Блог

😀 Мбаппе сфотографировался с «нежелательными» футболистами «ПСЖ». Такой радости вы еще не видели

Клубы Клубы
ПСЖ ПСЖ
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Футбол Футбол

Килиана Мбаппе, похоже, совсем не беспокоят слухи. Нападающий не сильно обеспокоен решением «ПСЖ» не брать его на предсезонную подготовку.

В соцсетях появились фотографии, где улыбчивый Мбаппе позирует в компании с остальными «нежелательными» футболистами, оставшимися в Париже.

Есть ощущение, что эти парни просто счастливы.

Ранее появилась информация, что Мбаппе не сыграет ни минуты в этом сезоне, если не покинет «ПСЖ», либо не подпишет новый контракт.

Фабрицио Романо подтвердил, что Мбаппе отклонил последнее предложение Парижа.

Есть вероятность, что «Реал Мадрид» сделает предложение о трансфере Мбаппе, но это, вероятно, произойдет в конце лета.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рамиль Халиуллин
Это Джинни Вейналдум там что ли?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ilya Shilovskiy
Ответ Рамиль Халиуллин
Это Джинни Вейналдум там что ли?
йеп, хи ис
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий