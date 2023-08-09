😀 Мбаппе сфотографировался с «нежелательными» футболистами «ПСЖ». Такой радости вы еще не видели
Килиана Мбаппе, похоже, совсем не беспокоят слухи. Нападающий не сильно обеспокоен решением «ПСЖ» не брать его на предсезонную подготовку.
В соцсетях появились фотографии, где улыбчивый Мбаппе позирует в компании с остальными «нежелательными» футболистами, оставшимися в Париже.
Есть ощущение, что эти парни просто счастливы.
Ранее появилась информация, что Мбаппе не сыграет ни минуты в этом сезоне, если не покинет «ПСЖ», либо не подпишет новый контракт.
Фабрицио Романо подтвердил, что Мбаппе отклонил последнее предложение Парижа.
Есть вероятность, что «Реал Мадрид» сделает предложение о трансфере Мбаппе, но это, вероятно, произойдет в конце лета.
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