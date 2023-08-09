«ПСЖ» дал понять Неймару, что он не покинет клуб менее, чем за €150 млн, сообщает L'Equipe.

Парижане настаивают на этой сумме, но готовы отпустить игрока в аренду с правом выкупа.

Неймар уже изъявил желание покинуть французский клуб, решив, что штурм фанатами его дома был последней каплей в его отношениях с парижанами.

Отец Неймара недавно опроверг эти слухи. Но похоже, что ему никто не поверил.

Ранее сообщалось об интересе «Барселоны» к бразильцу, но очевидно, каталонцы не могут позволить себе игрока по такой цене.