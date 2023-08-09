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💰 «ПСЖ» назвал сумму, за которую готов отпустить Неймара. Похоже, что бразилец никуда не уйдет 🤯

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«ПСЖ» дал понять Неймару, что он не покинет клуб менее, чем за €150 млн, сообщает L'Equipe.

Парижане настаивают на этой сумме, но готовы отпустить игрока в аренду с правом выкупа.

Неймар уже изъявил желание покинуть французский клуб, решив, что штурм фанатами его дома был последней каплей в его отношениях с парижанами.

Отец Неймара недавно опроверг эти слухи. Но похоже, что ему никто не поверил.

Ранее сообщалось об интересе «Барселоны» к бразильцу, но очевидно, каталонцы не могут позволить себе игрока по такой цене.

5 комментариев

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кто-то
Найди дурака, который купит хрусталя за 150 млн.
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Vitaly Petrov
Месси ушел, Мбаппе уже на крыльце, Неймар в шоке)) хотя это шанс быть номером 1 в клубе.
А без этих троих будет ли вообще кто-то смотреть ПСЖ, кроме французов и тем кому по работе это надо делать?))
Фаны конечно отмороженные. Они вообще на Златана, Месси и Неймара молиться должны. Кто бы вообще на них смотрел без них. Были бы середнячком своей лиги.
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Алексей Полиенков
Ответ кто-то
Найди дурака, который купит хрусталя за 150 млн.
Сомневаюсь, что его и за 50 лямов бы кто-то взял.
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Kanonir152
Ответ Vitaly Petrov
Месси ушел, Мбаппе уже на крыльце, Неймар в шоке)) хотя это шанс быть номером 1 в клубе. А без этих троих будет ли вообще кто-то смотреть ПСЖ, кроме французов и тем кому по работе это надо делать?)) Фаны конечно отмороженные. Они вообще на Златана, Месси и Неймара молиться должны. Кто бы вообще на них смотрел без них. Были бы середнячком своей лиги.
Отвращение фанатов к игрокам, выступающих за их клуб лично у меня вызывает только отторжение к этому клубу. Хоть весь Реал Мадрид туда перевезите, ПСЖ интереснее не станет.
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