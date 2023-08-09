💰 «ПСЖ» назвал сумму, за которую готов отпустить Неймара. Похоже, что бразилец никуда не уйдет 🤯
«ПСЖ» дал понять Неймару, что он не покинет клуб менее, чем за €150 млн, сообщает L'Equipe.
Парижане настаивают на этой сумме, но готовы отпустить игрока в аренду с правом выкупа.
Неймар уже изъявил желание покинуть французский клуб, решив, что штурм фанатами его дома был последней каплей в его отношениях с парижанами.
Отец Неймара недавно опроверг эти слухи. Но похоже, что ему никто не поверил.
Ранее сообщалось об интересе «Барселоны» к бразильцу, но очевидно, каталонцы не могут позволить себе игрока по такой цене.
А без этих троих будет ли вообще кто-то смотреть ПСЖ, кроме французов и тем кому по работе это надо делать?))
Фаны конечно отмороженные. Они вообще на Златана, Месси и Неймара молиться должны. Кто бы вообще на них смотрел без них. Были бы середнячком своей лиги.