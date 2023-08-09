Похоже, конфликт уже не уладить.

Как сообщает El Golazo de Gol, изображение форварда сборной Франции также удалено со стадиона «Парк де Пренс».

Кроме того, из официального магазина «ПСЖ» исчезли футболки с фамилией Килиана Мбаппе.

Отмечается, что Мбаппе по-прежнему намерен остаться в «ПСЖ» до конца контракта, истекающего в 2024 году. «ПСЖ» и президент клуба Нассер Аль-Хелайфи продолжают настаивать на продаже Мбаппе, если он не согласится продлить контракт, и готовы оставить Килиана вне состава, если он не изменит свое решение.

На данный момент стороны остаются непримиримы в этом вопросе.