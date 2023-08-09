«ПСЖ» разрывает все связи с Мбаппе - его фото уже убрали с фасада домашнего стадиона
Похоже, конфликт уже не уладить.
Как сообщает El Golazo de Gol, изображение форварда сборной Франции также удалено со стадиона «Парк де Пренс».
Кроме того, из официального магазина «ПСЖ» исчезли футболки с фамилией Килиана Мбаппе.
Отмечается, что Мбаппе по-прежнему намерен остаться в «ПСЖ» до конца контракта, истекающего в 2024 году. «ПСЖ» и президент клуба Нассер Аль-Хелайфи продолжают настаивать на продаже Мбаппе, если он не согласится продлить контракт, и готовы оставить Килиана вне состава, если он не изменит свое решение.
На данный момент стороны остаются непримиримы в этом вопросе.
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