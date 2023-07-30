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«ПСЖ» концентрируется на трансфере Дембеле. «Барселона» оценивает его уход как вероятный

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Новый инсайд из Испании.

По данным инсайдера Жерара Ромеро, «ПСЖ» очень стремится подписать Усмана Дембеле. Настолько, что ближайшие часы могут стать решающими для будущего француза.

«Барселона» знает об интересе парижан к форварду. Они считают, что его уход возможен, если «ПСЖ» активирует выкуп за 50 млн евро.

Ранее сообщалось, что Дембеле хотел бы остаться в «Барсе». Однако на данный момент его окончательное решение остается неизвестным.

Фабрицио Романо настаивает на том, что все зависит только от самого игрока. Даже если «ПСЖ» предложит «блаугране» 50 млн евро, игрок все равно имеет право отказаться от перехода.

Дембеле остается одним из ключевых игроков команды Хави. В субботу на его счету первый мяч в ворота «Мадрида», который стал победным.

2 комментария

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Vlad
Дембеле вряд ли перейдет в ПСЖ. Рамос, Месси, Неймар загубили свою карьеру. Вот и Мбаппе бежит оттуда в Реал. Так что нет резона в этом
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Вячеслав Новиков
Туда идти если только за деньгами, иначе испортить карьеру, очевидно что проект потихоньку сворачивают
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