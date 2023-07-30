Новый инсайд из Испании.

По данным инсайдера Жерара Ромеро, «ПСЖ» очень стремится подписать Усмана Дембеле. Настолько, что ближайшие часы могут стать решающими для будущего француза.

«Барселона» знает об интересе парижан к форварду. Они считают, что его уход возможен, если «ПСЖ» активирует выкуп за 50 млн евро.

Ранее сообщалось, что Дембеле хотел бы остаться в «Барсе». Однако на данный момент его окончательное решение остается неизвестным.

Фабрицио Романо настаивает на том, что все зависит только от самого игрока. Даже если «ПСЖ» предложит «блаугране» 50 млн евро, игрок все равно имеет право отказаться от перехода.

Дембеле остается одним из ключевых игроков команды Хави. В субботу на его счету первый мяч в ворота «Мадрида», который стал победным.