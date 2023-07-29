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«ПСЖ» хочет купить Педри. Но Энрике не хочет создавать проблемы для «Барсы»

Луис Энрике Луис Энрике
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Многочисленные сообщения в пятницу связывают Педри с переходом в ПСЖ, а некоторые французские СМИ утверждают, что Луис Энрике попросил ПСЖ сделать все возможное, чтобы подписать полузащитника.

Также было сказано, что пункт о выкупе Педри составляет 110 миллионов евро до 1 августа, после этой даты его выкуп взлетит до 1 миллиарда евро.

Однако, по словам надежного Феррана Мартинеса, Луис Энрике не просил ПСЖ подписать Педри, поскольку не хочет создавать проблемы для «Барселоны».

Считается, что Энрике понимает важность Педри и что «Барса» также не захочет его продавать. Таким образом, испанец не собирается расстраивать игрока, предлагая ему переезд во Францию ​​за большие деньги.

Кажется, в этом отчете есть доля правды, поскольку Энрике достаточно хорошо знает и «Барселону», и Педри, поскольку тренировал и клуб, и игрока.

Единственное беспокойство, по словам Феррана Мартинеса, заключается в том, что интерес «ПСЖ» к Педри возник еще за несколько месяцев до того, как парижане назначили Энрике. И мы знаем, как клубы могут подписывать игроков даже вопреки желанию тренера.

 

11 комментариев

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Никита Мальковский
ПСЖ любит покупать важных для Барсы игроков, но Педри откажет
+7
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TJ tigra
Педри САМ не хочет никуда из барсы. Пока что. Его подписать другим клубам невозможно. См историю заключения контракта Педри с барсой. Несколько лет он точно никуда не пойдёт. Это было самое беспроблемное подписание. С очень умеренной зп. Мог бы и больше просить.
+7
0
+7
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bjpz8u53uu
Ответ Shuller18
Кто бы сомневался, что Энрике попытается своих прихвостней тащить к себе в клуб, сборной ведь мало было, где эти педригави засрали ему весь ЧМ
🤡🤡🤡
+6
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+6
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DolJun
Луис Энрике попросил ПСЖ сделать все возможное, чтобы подписать полузащитника
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Луис Энрике не просил ПСЖ подписать Педри
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что я только что прочитал?
+2
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+2
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bjpz8u53uu
У Педри нет и не было временных отступных в 110 млн. Это влажные фантазии фан-акка катарского мешка, которые Руслан выдал за инсайд (как обычно)
Отступные Педри были и есть 1 млрд.
+2
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Raindrop Drop Top
Любой клуб мира хотел бы себе Педри
+1
-1
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Cristian Turcan
Педри за 110 это шутка
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dadahandadahan3@gmail.com
🤣🤣🤣
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44ndfwwgbr
Сами придумал, сами опровергли. Появилось сразу две новости. В сухом остатке пшик.
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