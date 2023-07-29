11 комментариев

Многочисленные сообщения в пятницу связывают Педри с переходом в ПСЖ, а некоторые французские СМИ утверждают, что Луис Энрике попросил ПСЖ сделать все возможное, чтобы подписать полузащитника.

Также было сказано, что пункт о выкупе Педри составляет 110 миллионов евро до 1 августа, после этой даты его выкуп взлетит до 1 миллиарда евро.

Однако, по словам надежного Феррана Мартинеса, Луис Энрике не просил ПСЖ подписать Педри, поскольку не хочет создавать проблемы для «Барселоны».

Считается, что Энрике понимает важность Педри и что «Барса» также не захочет его продавать. Таким образом, испанец не собирается расстраивать игрока, предлагая ему переезд во Францию ​​за большие деньги.

Кажется, в этом отчете есть доля правды, поскольку Энрике достаточно хорошо знает и «Барселону», и Педри, поскольку тренировал и клуб, и игрока.

Единственное беспокойство, по словам Феррана Мартинеса, заключается в том, что интерес «ПСЖ» к Педри возник еще за несколько месяцев до того, как парижане назначили Энрике. И мы знаем, как клубы могут подписывать игроков даже вопреки желанию тренера.