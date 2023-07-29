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Сумасшедшие суммы. Скоро Мбаппе может получить бонус за лояльность – ему просто надо быть игроком «ПСЖ» до 1 августа

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Килиан Мбаппе получит серьезный бонус за лояльность, если останется игроком «ПСЖ» до 1 августа 2023 года.

По словам Каве Солхекола из Sky Sports, француз должен получить бонус за лояльность в размере 60 млн евро в соответствии с пунктом своего контракта.

Согласно этому пункту, он имеет право на получение бонуса частями при соблюдении определенных условий.

«ПСЖ» настаивает на продаже Мбаппе после того, как Килиан дал понять, что не будет продлевать контракт, истекающий в следующем году.

По сообщениям, клуб принял предложение в размере 300 млн евро от «Аль-Хилаля», который готов предложить Мбаппе годовое соглашение с зарплатой в 700 млн евро.

Однако есть и другой вариант: Мбаппе готов подождать год и в 2024-м перейти в мадридский «Реал» свободным агентом.

5 комментариев

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Артём Поддубный
так он и будет игроком ПСЖ 1 августа, и бонус за лояльность получит. ПСЖ пытается всякими способами схитрить, чтобы не платить ему деньги. Ну почему Килиан должен от них отказываться, вы уж извините, ну вы сами год назад ползали перед ним, подключали Макрона, и засыпали его деньгами и жирными бонусами) Теперь пришло время платить, и никто вместо ПСЖ этого не должен делать, тем более Реал Мадрид.
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Asker Nourusov
хитросделанная черепашка)
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Sabit Mamedov
Черепашка конечно топ. Но вместо того, чтобы вляпаться в эту мыльную оперу можно было купить Кейна и тем самым заполнить пробел в центре нападения. Тем более Мбаппе не классическая 9-ка. Да и дорого выходит.
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Геннадий Чеботарев
Ответ Asker Nourusov
хитросделанная черепашка)
а ты только на сплетни и способен?
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