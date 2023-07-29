Килиан Мбаппе получит серьезный бонус за лояльность, если останется игроком «ПСЖ» до 1 августа 2023 года.

По словам Каве Солхекола из Sky Sports, француз должен получить бонус за лояльность в размере 60 млн евро в соответствии с пунктом своего контракта.

Согласно этому пункту, он имеет право на получение бонуса частями при соблюдении определенных условий.

«ПСЖ» настаивает на продаже Мбаппе после того, как Килиан дал понять, что не будет продлевать контракт, истекающий в следующем году.

По сообщениям, клуб принял предложение в размере 300 млн евро от «Аль-Хилаля», который готов предложить Мбаппе годовое соглашение с зарплатой в 700 млн евро.

Однако есть и другой вариант: Мбаппе готов подождать год и в 2024-м перейти в мадридский «Реал» свободным агентом.