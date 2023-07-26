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«Вопрос деликатный»: Почеттино прокомментировал слухи об интересе «Челси» к Мбаппе

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После того, как «ПСЖ» выставил Мбаппе на трансфер, Килиана сватают почти во все клубы с платежеспособными владельцами. «Челси» тут не исключение.

Маурисио Почеттино, который отлично знаком с капитаном сборной Франции, пришлось комментировать слухи.

Слова тренера передает Sky Sports:

«В прошлом мы с Килианом работали в «ПСЖ». И я прекрасно осознаю, что о многом не могу говорить. Все эти разговоры создают слишком много шума, а ведь этот вопрос очень деликатный. Эту ситуацию должны разрешить Килиан и «ПСЖ».

От лица нашей команды мне сказать нечего. Мы работаем в своей собственной реальности. Я могу только поддержать их. Надеюсь, что стороны придут к компромиссу. Я люблю «ПСЖ». Ведь я был игроком, капитаном и тренером этого клуба. С Килианом у нас сложились очень хорошие отношения, надеюсь, они смогут найти лучшее решение для обеих сторон».

А вы вообще представляете Мбаппе в «Челси»?

2 комментария

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Имя Фамилия
Поч лучший тренер в карьере Мбаппе.
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Ноно Гомес
вот было бы сенсация если он возьмет и перейдет в Челси...))))
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