После того, как «ПСЖ» выставил Мбаппе на трансфер, Килиана сватают почти во все клубы с платежеспособными владельцами. «Челси» тут не исключение.

Маурисио Почеттино, который отлично знаком с капитаном сборной Франции, пришлось комментировать слухи.

Слова тренера передает Sky Sports:

«В прошлом мы с Килианом работали в «ПСЖ». И я прекрасно осознаю, что о многом не могу говорить. Все эти разговоры создают слишком много шума, а ведь этот вопрос очень деликатный. Эту ситуацию должны разрешить Килиан и «ПСЖ».

От лица нашей команды мне сказать нечего. Мы работаем в своей собственной реальности. Я могу только поддержать их. Надеюсь, что стороны придут к компромиссу. Я люблю «ПСЖ». Ведь я был игроком, капитаном и тренером этого клуба. С Килианом у нас сложились очень хорошие отношения, надеюсь, они смогут найти лучшее решение для обеих сторон».

А вы вообще представляете Мбаппе в «Челси»?