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Харри Кейн может заменить Килиана Мбаппе в «ПСЖ». «Тоттенхэму» придется продать англичанина

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Это необходимо.

По информации Relevo, «ПСЖ» возобновил переговоры с «Тоттенхэмом» о трансфере Харри Кейна. Французы намерены привести в клуб англичанина на место Килиана Мбаппе.

«Тоттенхэм» готов вести переговоры, поскольку владелец Джо Льюис сообщил Дэниэлу Леви о недопустимости бесплатного ухода нападающего. Подобные расходы не по карману лондонскому клубу.

Леви не хочет продавать игрока, но если Кейн не продлит контракт, то это будет неотвратимо. Сумма трансфера может составить £100 млн.

Хороший вариант?

1 комментарий

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Ilya Krapivchenko
ох уже эти арабские клоуны из парижского цирка
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