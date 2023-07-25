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Чемодан денег и мешки с золотом: в сети завирусилось постановочное видео встречи Мбаппе с владельцами «Аль-Хилаля» 💰💰💰

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Там точно 700 миллионов?

Напомним, «ПСЖ» не взял Мбаппе в турне по Японии из-за отказа продлевать контракт и намерения покинуть клуб в 2024 году свободным агентом. Парижане готовы выслушать предложения, чтобы продать Мбаппе этим летом.

Ранее сообщалось, что саудовский клуб предложил «ПСЖ» за Мбаппе рекордные 300 миллионов евро. По информации же журналиста CBS Джеймса Бенджа, «Аль-Хилаль» готов предложить Мбаппе 700 миллионов евро за сезон.

Кроме того, если форвард захочет перейти в «Реал» летом 2024 года, его будут готовы отпустить бесплатно. В то же время, если Мбаппе захочет получить более длительный контракт в Саудовской Аравии, «Аль-Хилаль» готов пойти на это.

Тем временем в сети вирусится видео возможной встречи Килиана с будущими работодателями, ждем оригинал?

1 комментарий

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Хазяин
этому видео больше 2 месяцев. зачем она в разделе "новости"
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