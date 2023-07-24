«Аль-Хилаль» пообещал Мбаппе рекордную в истории футбола зарплату. Сколько он заработает, пока вы читаете этот пост?
Главное читать побыстрее.
По данным СМИ, саудовский клуб «Аль-Хилаль» сделал Килиану Мбаппе предложение, от которого откажется только сумасшедший: 700 млн евро за один год. Никакой ошибки нет, сумма действительно правильная.
Вот как предложение для Мбаппе выглядит в других вариантах:
€58 330 000 в месяц
€13 000 000 в неделю
€1 900 000 в день
€79 900 в час
€1 332 в минуту
€22 в секунду
Кроме того, «Аль-Хилаль» готов заплатить «ПСЖ» рекордную трансферную сумму − 300 млн евро. Вся сделка оценивается в 1 млрд евро.
Итак, вернемся к вопросу, который вынесен в заголовок. Вероятно, что на прочтение заметки у вас ушло около 20 секунд. За это время в Саудовской Аравии Мбаппе заработал бы более 400 евро.
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