Главное читать побыстрее.

По данным СМИ, саудовский клуб «Аль-Хилаль» сделал Килиану Мбаппе предложение, от которого откажется только сумасшедший: 700 млн евро за один год. Никакой ошибки нет, сумма действительно правильная.

Вот как предложение для Мбаппе выглядит в других вариантах:

€58 330 000 в месяц

€13 000 000 в неделю

€1 900 000 в день

€79 900 в час

€1 332 в минуту

€22 в секунду

Кроме того, «Аль-Хилаль» готов заплатить «ПСЖ» рекордную трансферную сумму − 300 млн евро. Вся сделка оценивается в 1 млрд евро.

Итак, вернемся к вопросу, который вынесен в заголовок. Вероятно, что на прочтение заметки у вас ушло около 20 секунд. За это время в Саудовской Аравии Мбаппе заработал бы более 400 евро.