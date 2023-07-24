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«Аль-Хилаль» пообещал Мбаппе рекордную в истории футбола зарплату. Сколько он заработает, пока вы читаете этот пост?

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Главное читать побыстрее.

По данным СМИ, саудовский клуб «Аль-Хилаль» сделал Килиану Мбаппе предложение, от которого откажется только сумасшедший: 700 млн евро за один год. Никакой ошибки нет, сумма действительно правильная.

Вот как предложение для Мбаппе выглядит в других вариантах:

€58 330 000 в месяц

€13 000 000 в неделю

€1 900 000 в день

€79 900 в час

€1 332 в минуту

€22 в секунду

Кроме того, «Аль-Хилаль» готов заплатить «ПСЖ» рекордную трансферную сумму − 300 млн евро. Вся сделка оценивается в 1 млрд евро.

Итак, вернемся к вопросу, который вынесен в заголовок. Вероятно, что на прочтение заметки у вас ушло около 20 секунд. За это время в Саудовской Аравии Мбаппе заработал бы более 400 евро.

5 комментариев

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Тухель
Ответ Asker Nourusov
лучше б накормили , и вылечили всех бездомных и нуждающихся , ,🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
Так этой суммы не хватит. Или людям достаточно один раз поесть и всё? За счёт коррупции даже в развитых странах каждый год воруется намного больше, а тут это вполне честный заработок.
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Мирворис Мирмахмудов
Миллиард за одного игрока за сезон дико
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Asker Nourusov
лучше б накормили , и вылечили всех бездомных и нуждающихся , ,🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
+1
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Asker Nourusov
Ответ Тухель
Так этой суммы не хватит. Или людям достаточно один раз поесть и всё? За счёт коррупции даже в развитых странах каждый год воруется намного больше, а тут это вполне честный заработок.
ну да конечно, этот вариант подходит лучше , молодец!!
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Mark Avrelii
Ответ Asker Nourusov
лучше б накормили , и вылечили всех бездомных и нуждающихся , ,🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
Тебе какая разница? Плюсиков решил пособирать?!
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