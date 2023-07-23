Килиан Мбаппе был замечен на тренировке в отдельной группе футболистов «ПСЖ», в которую входят Леандро Паредес, Джорджиньо Вейналдум, Абду Диалло и другие игроки, включенные в список трансферов.

Судя по всему «ПСЖ выставил футболиста на трансфер, что подтверждает недавнюю информацию об исключении игрока из состава тур по Японии.

L'Equipe добавляет, что парижский клуб хочет выручить не менее €150 млн за игрока. Тем не менее, «Реал Мадрид» не торопится с предложением, желая подписать француза через год на правах свободного агента.

«ПСЖ» предъявил Мбаппе ультиматум: новый контракт или трансфер. Нападающий хочет остаться в клубе до 2024 года.