Не сработало.

Этим летом Килиан Мбаппе вновь оказался в центре трансферной саги. И ее финал решается между клубом и игроком в переписке.

Все началось с письма, которое нападающий отправил в «ПСЖ» 13 июня, но при этом датировано оно было годом ранее, 12 июля 2022. В нем Мбаппе сообщил клубу, что не намерен соглашаться на продление контракта, но при этом хочет отработать свой последний год и покинуть команду свободным агентом. Потом Килиан отправил еще одно письмо с объяснением своего решения лично Нассеру Аль-Хелайфи, но оно не смягчило сердце президента (подробнее про последовательность их переписки можно почитать здесь).

3 июля клуб прислал Мбаппе ответное письмо, и его содержание теперь эксклюзивно приводит RMC Sport.

«Прежде всего, важно вспомнить, что идея, царившая во время наших переговоров весной 2022 года, всегда была в том, чтобы вы продолжали работать с «Пари Сен-Жермен» — семьей, которая столько лет делала невозможное для вашей карьеры и была готова положительно отреагировать на запрос о трансфере по согласованию с вами.

Этот настрой присутствовал во всех наших обсуждениях, которые постоянно велись с доброжелательностью, поддерживаемую в нашем Клубе. Более того, именно с таким настроем вы вышли 21 мая 2022 года на «Парк де Пренс» с футболкой «2025», чтобы объявить о нашем сотрудничестве нашим фанатам и мировому футбольному сообществу».

«Вы должны понимать, что ваше письмо, по-видимому, написанное через несколько недель после вашего объявления о продлении, его глобальное воздействие и его «утечка» сразу после получения нанесли нам огромный ущерб. Этот идет вразрез с духом наших обсуждений и, кроме того, объявляя рынку, что вы станете свободным агентом 30 июня 2024 года, вы усугубляете ущерб, нанесенный клубу».

После RMC Sport уточняет, что в письме идет большой кусок, где клуб напоминает Мбаппе, что у него нет других вариантов, кроме трансфера этим летом или продления контракта, «как было четко обговорено». Далее снова приводится цитата:

«Именно так все великие игроки, как вы, покинули свои команды, оставив прочное наследие и, в свою очередь, помогая клубу, который помогал вам и поддерживал вашу семью с тех пор, как вы были подростком».

После клуб отметил, что французские и европейские «нормативные ограничения» очень давят на парижан, но при этом они шли на все ради Килиана:

«Несмотря на то, что эти условия полностью вне нашего контроля, мы попытались выполнить ваши требования (чего бы мы не сделали для любого другого игрока), поставив клуб под фатальную угрозу. Тот факт, что вы, по-видимому, подписали письмо о непродлении всего через несколько недель после начала трансферного окна, подчеркивает неискренность вашей позиции.

Требуется срочная встреча, чтобы вместе определить лучший вариант для сторон, а именно: продление на сезон 24/25 или переход в это трансферное окна. Это единственные варианты, чтобы избежать длительного паралича клуба, вызванного вашими недавними действиями.

Заместитель директора по профессиональному футболу свяжется с вашими советниками, чтобы быстро согласовать эту встречу. Мы надеемся, что годы самоотверженности, доброй воли и беспрецедентных инвестиций в ваше развитие заставят вас задуматься о будущем и о болельщиках великого клуба, которые поддерживали вас все это время».

Судя по тому, что Килиан все еще твердо придерживается своей изначальной позиции, письмо «ПСЖ» не смогло разжалобить игрока.

Но эта эпопея еще не окончена.