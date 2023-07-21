ПСЖ
Блог

🤯🤯🤯 «ПСЖ» готов дать Мбаппе €1 млрд за 10 лет в клубе! Это самый большой контракт в истории спорта!

ПСЖ ПСЖ
Клубы Клубы
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Футбол Футбол

Как отказаться?

Defensa Central пишет, что «ПСЖ» сделал гигантское предложение Килиану Мбаппе. Клуб хочет продлить контракт на 10 лет, предложив игроку €1 млрд. Это самый большой контракт в истории спорта.

Если 24-летний игрок примет предложение, то станет самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. Вряд ли в ближайшее время его кто-то превзойдет.

Касательно переговоров с мадридским «Реалом», прогресса пока нет. Перес не хочет платить парижанам запрашиваемую сумму.

Напомним, что действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает следующим летом.

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Schiaff1no
Будет ор выше гор если Мбаппе прогнет мешков идентичным прошлогоднему трюком. Поистине самое клоунское руководство с форой в несколько световых лет
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bet1972
А я бы , парни , согласился .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Josep
Да бери уже, ты же хочешь.
- Да! Он хочет. Правда, сына?..
- да да, всегда мечтал закончить тут карьеру. люблю париж, катар и деньги.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
IGROCHISHKA WANTS COOKIES
такими темпами он банкнотами будет подтираться
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рамзан Азимов
"А воз и нынче там".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
edart84
А многие переживали, что некому Мино заменить. Мино был просто ангел и не дожил до по-настоящему золотых времен. Но в истории Райола остался рвачом, а мама Мбаппе - святой человек))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий