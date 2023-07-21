7 комментариев

Как отказаться?

Defensa Central пишет, что «ПСЖ» сделал гигантское предложение Килиану Мбаппе. Клуб хочет продлить контракт на 10 лет, предложив игроку €1 млрд. Это самый большой контракт в истории спорта.

Если 24-летний игрок примет предложение, то станет самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. Вряд ли в ближайшее время его кто-то превзойдет.

Касательно переговоров с мадридским «Реалом», прогресса пока нет. Перес не хочет платить парижанам запрашиваемую сумму.

Напомним, что действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает следующим летом.