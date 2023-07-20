«Я, Месси и Мбаппе – лучшие в мире, но иногда футбол не идет навстречу». Неймар рассуждает, почему «ПСЖ» не может выиграть ЛЧ
Рассуждая о неудачах в Лиге чемпионов, Неймар считает, что футбол не был благосклонен к «ПСЖ». Бразилец даже провел параллель с «Галактикос».
«Галактикос» (суперзвезды мадридского «Реала» 2000-х годов» никогда не выигрывали Лигу чемпионов», – сказал Неймар в интервью Que Papinho.
«У нас была очень сильная команда. Я, Месси и Мбаппе – лучшие в мире, мы это знаем. Очевидно, мы хотели выиграть Лигу чемпионов, но иногда футбол не идет тебе навстречу».
За последнее десятилетие «ПСЖ» потратил миллиарды на трансферном рынке – но проблема, вероятно, не только в невезении. Верите, что Луис Энрике приблизит «Париж» к желанному трофею?
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