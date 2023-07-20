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«Мне не хотелось снова терпеть эту боль». Неймар о самом сложном моменте в карьере

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Неймар признался, что поражение от Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре стало самым болезненным в его карьере.

«Я не могу передать, что у меня творилось в голове в тот момент. Это точно было самое болезненное поражение. Я плакал пять дней подряд. Было так больно, что я спать не мог», - заявил Неймар на YouTube канале.

«Я бы предпочел не забивать, чтобы счет был 0:0 и проиграть по пенальти, чем то, что получилось – я забил, они сравняли, и мы проиграли по пенальти. Эту боль могут понять только футболисты».

«Это был худший момент в моей жизни. Я чувствовал себя, как на похоронах: кто-то плачет с одной стороны, кто-то с другой. Это было ужасно, не хотел бы я повторить этот опыт».

В интервью для CazeTV Неймар признался, что думал завершить карьеру в сборной из-за разочарования. Но сейчас он мотивирован и готовится сыграть с национальной командой на ЧМ в 2026 году.

«После чемпионата мира в Катаре я честно не хотел возвращаться в сборную. Но передумал, потому что жажду побед».

«Мне не хотелось снова терпеть боль из-за поражения, я видел, как страдает моя семья, мне было очень тяжело. Но им придется снова через это пройти, правда в следующий раз, надеюсь, для нас все сложится удачно».

3 комментария

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Ape1sin
да, репетировали репетировали танцы, а тут бац и уже домой пора, это получается даже потанцевать нельзя!
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Djabrailov Bagadin
ЕСЛИ ОН И ВПРАВДУ ХОЧЕТ ВЫИГРАТЬ ЧМ 26,ОН ДОЛЖЕН СТАТЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ,КАК МЕССИ, И ПОМЕНЯТЬ ОБРАЗ ЖИЗНИ, МОЖЕТ ОН И ХОЧЕТ ПОЛУЧАТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ЖИЗНИ,НО ПОРОЙ НАДО ЖЕРТВОВАТЬ ЧЕМ ТО РАДИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ🙌🙌🙌
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Djabrailov Bagadin
Ответ Ape1sin
да, репетировали репетировали танцы, а тут бац и уже домой пора, это получается даже потанцевать нельзя!
Хватит всякую дичь писать если тебе 14 лет и ты не разбираешься в футболе
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