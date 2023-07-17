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Мбаппе позвонил новому тренеру «ПСЖ» Луису Энрике. Стало известно, о чем хотел поговорить Килиан

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Килиан Мбаппе провел первую беседу с новым менеджером «ПСЖ» Луисом Энрике – француз созвонился с ним по телефону. По информации Relevo, Мбаппе дал понять новому боссу, что намерен выступать за «ПСЖ» в следующем сезоне.

The one condition Luis Enrique wanted to sign for PSG

Мбаппе вернется к тренировкам уже сегодня, чтобы успеть подготовиться к предсезонному турне.

«Париж» все еще сердится на француза за его отказ подписать новый контракт с клубом до 2025 года. Руководство клуба поставило перед ним ультиматум – сделать это до 31 июля.

Если Мбаппе откажется продлевать контракт до этого срока, «ПСЖ», как сообщается, сделает все возможное, чтобы вынудить его уйти.

Тем временем мадридский «Реал» хранит молчание и, по словам Хосепа Педрероля из El Chiringuito TV, будет действовать только тогда, когда «ПСЖ» будет в отчаянии и Мбаппе согласится на переезд.

Kylian Mbappé Soccer Speed Workout – Overtime Athletes Blog

2 комментария

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Tiestorzn17
"Псж будет в отчаянии" - какую только чушь не придумают. Шейхи прям будут в конвульсиях биться сидеть всем своим шейхостаном.
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