Килиан Мбаппе провел первую беседу с новым менеджером «ПСЖ» Луисом Энрике – француз созвонился с ним по телефону. По информации Relevo, Мбаппе дал понять новому боссу, что намерен выступать за «ПСЖ» в следующем сезоне.

Мбаппе вернется к тренировкам уже сегодня, чтобы успеть подготовиться к предсезонному турне.

«Париж» все еще сердится на француза за его отказ подписать новый контракт с клубом до 2025 года. Руководство клуба поставило перед ним ультиматум – сделать это до 31 июля.

Если Мбаппе откажется продлевать контракт до этого срока, «ПСЖ», как сообщается, сделает все возможное, чтобы вынудить его уйти.

Тем временем мадридский «Реал» хранит молчание и, по словам Хосепа Педрероля из El Chiringuito TV, будет действовать только тогда, когда «ПСЖ» будет в отчаянии и Мбаппе согласится на переезд.