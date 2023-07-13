11 комментариев

Новый инсайд от Relevo.

По данным испанского издания Relevo, существует серьезная вероятность того, что «Мадрид» подпишет контракт Килиана Мбаппе в январское трансферное окно.

Если «Реал» подпишет Мбаппе в январе, то «ПСЖ» не потеряет игрока бесплатно. Испанский клуб со своей стороны не будет переплачивать.

Парижане заявили, что продадут француза тому, кто предложит наибольшую цену. Случится это в случае, если до конца июля он не продлит контракт. Форвард уже сообщил, что не хочет этого делать.

По некоторым данным, Мбаппе могут запретить пользоваться самолетом команды и даже забрать седьмой номер. «ПСЖ» может отправить футболиста на скамейку запасных до конца сезона, чтобы заставить пожалеть о своем решении.

Вполне вероятно, что зимний переход − самое здравое решение в сложившейся ситуации.