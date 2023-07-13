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Мбаппе точно уйдет из «ПСЖ». «Мадрид» может забрать игрока в январе

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Новый инсайд от Relevo.

По данным испанского издания Relevo, существует серьезная вероятность того, что «Мадрид» подпишет контракт Килиана Мбаппе в январское трансферное окно.

Если «Реал» подпишет Мбаппе в январе, то «ПСЖ» не потеряет игрока бесплатно. Испанский клуб со своей стороны не будет переплачивать.

Парижане заявили, что продадут француза тому, кто предложит наибольшую цену. Случится это в случае, если до конца июля он не продлит контракт. Форвард уже сообщил, что не хочет этого делать.

По некоторым данным, Мбаппе могут запретить пользоваться самолетом команды и даже забрать седьмой номер. «ПСЖ» может отправить футболиста на скамейку запасных до конца сезона, чтобы заставить пожалеть о своем решении.

Вполне вероятно, что зимний переход − самое здравое решение в сложившейся ситуации.

11 комментариев

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mr_ h2o
А переход летом не здравое решение? Что за тупой текст?)
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войд
А до января с Хоселу в напедении играть?
Задрал уже этот Перес со своим Мбапе,купи топ напа,а француза чуть позже можешь бесплатно забрать
+2
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Dave Becks
Ответ Артём Поддубный
ПСЖ заявили что продадут тому кто заплатит больше, так если условная Севилья кинет больше всех, то Мбаппе перейдет туда что-ли? Хватит уже бред этот выдумывать. Я так понял что сериал продлили до января, ребята)))
я тоже думаю без согласия игрока не смогут продать. А то получается футболист как раб, хозяин барин)
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Артём Поддубный
ПСЖ заявили что продадут тому кто заплатит больше, так если условная Севилья кинет больше всех, то Мбаппе перейдет туда что-ли? Хватит уже бред этот выдумывать. Я так понял что сериал продлили до января, ребята)))
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Tiestorzn17
А может и не забрать, и так уже 809487 новость...
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Эль Иберико
пысыгы, как фантичная баба, пытается любыми способами удержать своего ненаглядного, хотя бы на время. А там "авось передумает" 😁
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Никита Никулин
Автор
Ответ Артём Поддубный
ПСЖ заявили что продадут тому кто заплатит больше, так если условная Севилья кинет больше всех, то Мбаппе перейдет туда что-ли? Хватит уже бред этот выдумывать. Я так понял что сериал продлили до января, ребята)))
Условная Севилья, которая половину состава продала, чтобы выжить? Обвиняешь кого-то в бреде, генерируя чушь.
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Максим Рябцев
Ответ Никита Никулин
Условная Севилья, которая половину состава продала, чтобы выжить? Обвиняешь кого-то в бреде, генерируя чушь.
Чего ты цепляешься к словам? На то он и сказал условная. На её место можно назвать любой клуб,это было сказано чисто для примера.
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Артём Поддубный
Ответ Никита Никулин
Условная Севилья, которая половину состава продала, чтобы выжить? Обвиняешь кого-то в бреде, генерируя чушь.
Советую вам пройти курс логики, прежде чем отвечать на подобные сообщения.
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