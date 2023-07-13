11 комментариев

Мбаппе точно уйдет из «ПСЖ». «Мадрид» может забрать игрока в январе
Новый инсайд от Relevo.
По данным испанского издания Relevo, существует серьезная вероятность того, что «Мадрид» подпишет контракт Килиана Мбаппе в январское трансферное окно.
Если «Реал» подпишет Мбаппе в январе, то «ПСЖ» не потеряет игрока бесплатно. Испанский клуб со своей стороны не будет переплачивать.
Парижане заявили, что продадут француза тому, кто предложит наибольшую цену. Случится это в случае, если до конца июля он не продлит контракт. Форвард уже сообщил, что не хочет этого делать.
По некоторым данным, Мбаппе могут запретить пользоваться самолетом команды и даже забрать седьмой номер. «ПСЖ» может отправить футболиста на скамейку запасных до конца сезона, чтобы заставить пожалеть о своем решении.
Вполне вероятно, что зимний переход − самое здравое решение в сложившейся ситуации.
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