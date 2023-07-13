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«ПСЖ» планирует отобрать №7 у Мбаппе в качестве наказания. «Семерку» предложили уже другому игроку в процессе переговоров

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Интересные методы.

«ПСЖ» хочет отобрать у Килиана Мбаппе №7, если он останется в команде, но не продлит контракт, чтобы передать его нападающему, на которого в будущем хочет сделать ставку клуб, — Жоау Феликсу.

По данным Defensa Central, парижане ведут переговоры с мадридским «Атлетико» о трансфере португальца. В процессе обсуждения, как сообщают источники близкие к переговорам, поднимался вопрос будущего номера игрока. Сам Феликс предпочел бы выступать с семеркой на спине, которую он уже носил в «Атлетико», поэтому «ПСЖ» готов ему предложить такую опцию.

В Париже «растет уверенность», что Мбаппе не будет играть за клуб в следующем сезоне, и его номер в любом случае освободится. Однако Килиан настаивает на своем — он хочет провести еще один год во Франции, а потом присоединиться к «Реалу» в качестве свободного агента.

Если Мбаппе все же перейдет в «Мадрид» этим летом, то для него там до сих пор хранят легендарный номер 9, который остается вакантным после ухода Карима Бензема.

2 комментария

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Barca_mania
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уважаемая Anna Stebakova, зачем вообще удялеть внимание таким изданиям как Defensa Central?
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JealousOne
Ответ Barca_mania
уважаемая Anna Stebakova, зачем вообще удялеть внимание таким изданиям как Defensa Central?
И чем это издание отличается от Марки и Ас?) Эти двое на ходу переобуваются, "мбаппе как никогда близок к переходу в реал" - через день: "мбаппе не собирается покидать ПСЖ" и так с прошлого лета. Мне кажется то, что у Мбаппе отберут номер звучит намного правдоподобнее, чем то, что у него будет зарплата в 25 лямов (как утверждает Марка)
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