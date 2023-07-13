Richard Mille и Rolex: впечатляющая коллекция часов Неймара⌚
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар— один из самых богатых футболистов в мире. Он может похвастаться состоянием около 160 миллионов фунтов.
На что бразилец тратит свое состояние? У него потрясающая коллекция автомобилей, кроме того, игрок живет в роскошном особняке. Кроме того, Неймар любит дорогие часы. Он может похвастаться впечатляющей коллекцией.
Richard Mille 68-01 Cyril Kongo (£1.5 млн)
Rolex GMT- Master II Batman (£16,250)
Rolex Daytona Eye of the Tiger (£400,000)
Richard Mille 052 Tourbillon Skull (£1.6 млн)
Rolex Daytona 116505BK (£100,000)
Rolex GMT-Master II ($185,000)
Rolex Daytona John Mayer Dial ($43,000)
Rolex Day-Date Rainbow ($105,500)
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