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Richard Mille и Rolex: впечатляющая коллекция часов Неймара⌚

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар— один из самых богатых футболистов в мире. Он может похвастаться состоянием около 160 миллионов фунтов.

На что бразилец тратит свое состояние? У него потрясающая коллекция автомобилей, кроме того, игрок живет в роскошном особняке. Кроме того, Неймар любит дорогие часы. Он может похвастаться впечатляющей коллекцией.

Richard Mille 68-01 Cyril Kongo (£1.5 млн)

Rolex GMT- Master II Batman (£16,250)

Rolex Daytona Eye of the Tiger (£400,000)

Richard Mille 052 Tourbillon Skull (£1.6 млн)

Rolex Daytona 116505BK (£100,000)

 

Rolex GMT-Master II​​ ($185,000)

Rolex Daytona John Mayer Dial​​ ($43,000)

Rolex Day-Date Rainbow ($105,500)

 

 

 

 

 

1 комментарий

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Mikhail 1
Песков тем временем: подержи моё пиво..
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