8 комментариев

Отношения Мбаппе и «ПСЖ» с каждым днем становятся все более запутанными. Клуб совсем недавно был готов любыми способами добиться от нападающего продления соглашения до 2025 года.

Теперь парижане всерьез задумались о продаже Килиана, пишет AS. По данным источника, руководство «ПСЖ» устало ждать и просто не желает ставить кого-либо выше клуба. То, что Мбаппе рано или поздно покинет столицу Франции, сомнений почти не вызывает. Но сперва футболист решил подзаработать.

По данным AS, 31 июля Килиан должен получить от «ПСЖ» 40 млн евро – половину бонуса за лояльность. Парижане, разумеется, не хотят отдавать такую сумму игроку, который в кротчайшие сроки покинет команду с набитыми деньгами карманами.

У «ПСЖ» есть еще одна причина продать Мбаппе – у игрока могут возникнуть имиджевые проблемы. Журналисты AS со ссылкой на своих французских коллег сообщают, что отношение жителей Пятой республики к капитану сборной начинает меняться. Есть опасения, что в грядущем сезоне Килиан столкнется со свистом на «Парк де Пренс».

Сообщается, что «Реал» предпочитает наблюдать за ситуацией с безопасного расстояния. «Сливочные» начнут действовать активно, лишь когда поймут, что «ПСЖ» точно готов отпустить свою суперзвезду.

17 июля Мбаппе должен вернуться на новенькую тренировочную базу парижан в Пуасси. Если, конечно, к этому моменту не сменит клубную прописку.