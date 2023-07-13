ПСЖ
Блог

«ПСЖ» готов продать Мбаппе. Отказ от продления контракта может сильно ударить по имиджу капитана сборной

Сборная Франции по футболу Сборная Франции по футболу
Клубы Клубы
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
ПСЖ ПСЖ
Реал Мадрид Реал Мадрид
лига 1 Франция лига 1 Франция
Футбол Футбол

Отношения Мбаппе и «ПСЖ» с каждым днем становятся все более запутанными. Клуб совсем недавно был готов любыми способами добиться от нападающего продления соглашения до 2025 года.

Теперь парижане всерьез задумались о продаже Килиана, пишет AS. По данным источника, руководство «ПСЖ» устало ждать и просто не желает ставить кого-либо выше клуба. То, что Мбаппе рано или поздно покинет столицу Франции, сомнений почти не вызывает. Но сперва футболист решил подзаработать.

По данным AS, 31 июля Килиан должен получить от «ПСЖ» 40 млн евро – половину бонуса за лояльность. Парижане, разумеется, не хотят отдавать такую сумму игроку, который в кротчайшие сроки покинет команду с набитыми деньгами карманами.

У «ПСЖ» есть еще одна причина продать Мбаппе – у игрока могут возникнуть имиджевые проблемы. Журналисты AS со ссылкой на своих французских коллег сообщают, что отношение жителей Пятой республики к капитану сборной начинает меняться. Есть опасения, что в грядущем сезоне Килиан столкнется со свистом на «Парк де Пренс».

Сообщается, что «Реал» предпочитает наблюдать за ситуацией с безопасного расстояния. «Сливочные» начнут действовать активно, лишь когда поймут, что «ПСЖ» точно готов отпустить свою суперзвезду.

17 июля Мбаппе должен вернуться на новенькую тренировочную базу парижан в Пуасси. Если, конечно, к этому моменту не сменит клубную прописку.

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Moscwow
Ответ Rister81
Теперь сравните это с Холландом,взял и спокойно перешел в Сити и в первый же сезон взял требл с командой,попутно выиграв золотую бутсу,Мбаппе в Реале ждало бы тоже самое,но его жадность его же и погубит,с таким подходом я все же больше верю в то,что Холланд раньше заберет золотой мяч,а Мбаппе если этим летом не перейдет,то можно закрывать лавочку,у игрока нет спортивного интереса .
Так Мбаппе поэтому и зашевелился так резко аккурат после завершения сезона, посмотрел на Холанда и понял, что момент просрал, ведь какая битва была бы в полуфинале ЛЧ прошлом, 2 лучших игрока мира, 2 лучшие команды, даже американский пенальтист бы подвинулся со своим липовым пиаром на золотой мяч. А сейчас Холанд во всех газетах потому что все выиграл, а Мбаппе во всех газетах потому что опять собрался в Реал, но одним восхищаются, а над другим уже угарают из-за предыдущего продления
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZA.RMA
«Не желает ставить кого-либо выше клуба»

речь точно про ПСЖ? Подняли черепашку до небес звонками от президента и космической зарплатой, а теперь удивляются тому, что он хочет больше и больше:/
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rister81
Теперь сравните это с Холландом,взял и спокойно перешел в Сити и в первый же сезон взял требл с командой,попутно выиграв золотую бутсу,Мбаппе в Реале ждало бы тоже самое,но его жадность его же и погубит,с таким подходом я все же больше верю в то,что Холланд раньше заберет золотой мяч,а Мбаппе если этим летом не перейдет,то можно закрывать лавочку,у игрока нет спортивного интереса .
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Поддубный
Ответ ZA.RMA
«Не желает ставить кого-либо выше клуба» речь точно про ПСЖ? Подняли черепашку до небес звонками от президента и космической зарплатой, а теперь удивляются тому, что он хочет больше и больше:/
да из-за этих, которые не желают ставить кого-либо выше клуба, сейчас цены на игроков, даже не топовых, по 100 миллионов. и зарплаты точно также, и благодаря им, большинство клубов не могут из ямы вылезти. ну у них ведь всё куплено и даже ффп им не по чём.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rister81
Ответ Moscwow
Так Мбаппе поэтому и зашевелился так резко аккурат после завершения сезона, посмотрел на Холанда и понял, что момент просрал, ведь какая битва была бы в полуфинале ЛЧ прошлом, 2 лучших игрока мира, 2 лучшие команды, даже американский пенальтист бы подвинулся со своим липовым пиаром на золотой мяч. А сейчас Холанд во всех газетах потому что все выиграл, а Мбаппе во всех газетах потому что опять собрался в Реал, но одним восхищаются, а над другим уже угарают из-за предыдущего продления
Если бы Мбаппе хотел бы в Реал,сказал бы открыто,а он пытается на двух стульях «усидеться» так не бывает,ему придется выбрать,а вообще зная его,я не удивлюсь,если он опять использует Реал чтобы контракт жирнее выбить,учитывая какие деньги саудиты сейчас начали платить)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий