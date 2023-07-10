Не успели мы отойти от череды скандалов, связанных с Неймаром, как бразилец очутился в центре новой истории.

Сперва стало известно о сомнительных условиях для измен игрока его беременной девушке, затем нападающий получил солидный штраф за нарушение правил строительства дома у себя на родине. И вот, новый скандал.

Неймар устроил перепалку в ночном клубе Бразилии, сообщает Mundo Deportivo. По данным источника, стычка произошла в заведении, где проходил концерт популярного исполнителя Thiaguinho. Marca пишет, что игрока «ПСЖ» сопровождала его девушка Бруна Бьянкарди.

После концерта Неймар вступил в конфликт с другим посетителем клуба, футболист толкался и кричал на него. В ситуацию пришлось вмешаться сотрудникам службы безопасности. В чем заключалась причина конфликта, СМИ не раскрывают.

Тем временем спортивная карьера бразильца оставляет много вопросов. СМИ сообщали, что «ПСЖ» выставил нападающего на продажу. По информации Mundo Deportivo, агенты предложили игрока «Барселоне», но каталонцы ответили отказом.

Похоже, следующий сезон Неймар проведет в столице Франции.