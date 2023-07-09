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«Я тривиализиролвал то, что делали Месси и Роналду». Мбаппе сказал, что ему трудно сверкать во Франции. И еще раз уколол «ПСЖ»

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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Футбол Футбол

Игроки «ПСЖ» обратились к президенту клуба Нассеру Аль-Хелаифи, выразив обеспокоенность по поводу комментариев Килиана Мбаппе в недавнем интервью France Football. Интервью состоялось 12 июня, но статья была опубликована только недавно.

По данным Sky Sports, двое из шести игроков, которые связывались с руководством клуба, перешли в «ПСЖ» этим летом. В интервью Мбаппе назвал «Париж» клубом, способствующим расколам, и заявил, что его выступления несправедливо критикуют из-за того, что трудно произвести впечатление, играя во Франции.

Mbappe makes PSG pledge: 'I'm Parisian and want to win the Champions League here'

«Люди принижают мои выступления? Да, но в то же время я их не виню. Они видели, как я рос, они видят меня все это время, в «ПСЖ» или еще в академии», – объяснял Мбаппе.

«И я много забивал на протяжении многих лет. Так что для людей это становится нормой. Я никогда не жаловался на то, что мои выступления принижают. Я молод, и у меня была возможность не так давно быть наблюдателем, прежде чем стать актером.

И сам я тривиализировал то, что делал Месси, что делал Криштиану Роналду, что делали великие игроки. Мы живем в обществе потребления, где «это хорошо, но сделай еще раз».

Игра в «ПСЖ» не очень помогает, потому что это команда, в которой царят разногласия, клуб, в котором царят разногласия. Так что, конечно, это привлекает сплетни, но меня это не беспокоит, потому что я знаю, что я делаю и как я это делаю».

11 комментариев

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Алексей Куликов
Потрясающее неуважение к клубу, который дал рекордный контракт и всячески стелился, чтобы Мбапе продлил контракт в прошлом году. ПСЖ за год стал хуже? Вряд ли. Ничего не мешало Мбапе уйти год назад в Реал или любой другой клуб, но вместо этого он подписал новый контракт,а теперь брызжет на всех ядом. Понимаю, что он очень талантливый игрок, но при этом для своих 24 лет уж очень токсичный. А если с Реалом за пару лет не возьмёт лч, тоже будет рассказывать, какой Реал неправильный клуб журналистам? Ну и про любовь к Реалу не надо, он мог подписаться в Реал и в 2018 и в 2022 и дважды выбрал катарские деньги.
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+8
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Dendydo
Папочка Перес, не дал бы этому сынку так вести себя в Реале
0
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Dendydo
Папочка Перес, не дал бы этому сынку так вести себя в Реале
0
0
0
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Dendydo
Папочка Перес, не дал бы этому сынку так вести себя в Реале
0
0
0
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Dendydo
Папочка Перес, не дал бы этому сынку так вести себя в Реале
0
0
0
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Dendydo
Папочка Перес, не дал бы этому сынку так вести себя в Реале
0
0
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Dendydo
Папочка Перес, не дал бы этому сынку так вести себя в Реале
0
0
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Dendydo
Папочка Перес, не дал бы этому сынку так вести себя в Реале
0
0
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Dendydo
Папочка Перес, не дал бы этому сынку так вести себя в Реале
0
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GK
А мне в этой ситуации нисколько не жаль ПСЖ. Именно руководство клуба, соря деньгами, вели себя как сороки, таща в "гнездо" все самое блестящее, не считаясь с рынком и даже не пытаясь выстроить систему. Похожим образом когда-то поначалу вел себя Абрамович, но у него все же систему получилось выстроить, в том числе финансовую, и трофеев добиться. Здесь же сплошные барские замашки - мы рассорились со всем футбольным миром, но бабла же отвалено овердохрена, почему же нас не уважают, в том числе свои игроки? А то, что на выходе получился цирк, понять не могут. Посмотрите на контрасте на тех же шейхов из Сити. Постепенно, не психуя после ошибок, построили самый сильный на сегодняшний день клуб мира. Да, тоже потратили очень много, но эффективность трат - небо и земля.
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