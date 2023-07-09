11 комментариев

Игроки «ПСЖ» обратились к президенту клуба Нассеру Аль-Хелаифи, выразив обеспокоенность по поводу комментариев Килиана Мбаппе в недавнем интервью France Football. Интервью состоялось 12 июня, но статья была опубликована только недавно.

По данным Sky Sports, двое из шести игроков, которые связывались с руководством клуба, перешли в «ПСЖ» этим летом. В интервью Мбаппе назвал «Париж» клубом, способствующим расколам, и заявил, что его выступления несправедливо критикуют из-за того, что трудно произвести впечатление, играя во Франции.

«Люди принижают мои выступления? Да, но в то же время я их не виню. Они видели, как я рос, они видят меня все это время, в «ПСЖ» или еще в академии», – объяснял Мбаппе.

«И я много забивал на протяжении многих лет. Так что для людей это становится нормой. Я никогда не жаловался на то, что мои выступления принижают. Я молод, и у меня была возможность не так давно быть наблюдателем, прежде чем стать актером.

И сам я тривиализировал то, что делал Месси, что делал Криштиану Роналду, что делали великие игроки. Мы живем в обществе потребления, где «это хорошо, но сделай еще раз».

Игра в «ПСЖ» не очень помогает, потому что это команда, в которой царят разногласия, клуб, в котором царят разногласия. Так что, конечно, это привлекает сплетни, но меня это не беспокоит, потому что я знаю, что я делаю и как я это делаю».