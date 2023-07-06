Килиан Мбаппе был удостоен награды лучшего французского игрока сезона-2022/23 по версии L'Equipe и France Football. Во время мероприятия Мбаппе поделился мыслями о прошедшем сезоне.

Будущее Мбаппе остается неопределенным, поскольку его контракт с «Пари Сен-Жермен» истекает в июне 2024-го.

«Есть ли основания полагать, что это мой последний сезон в Лиге 1? Все очень просто: я хочу конкурировать, и когда я играю, я хочу побеждать. И не важно, с кем я играю, не важно, в какой футболке я выступаю, не важно, где, не важно, в каком году, я никогда не успокаиваюсь», – заявил Мбаппе.

«Я ухожу в отпуск, делаю перезагрузку, восстанавливаю силы и возвращаюсь с голодом, который все знают. Я всегда недоволен собой, поэтому меня никогда не впечатляет то, что я делаю. Я говорю себе, что могу сделать это снова и лучше. У меня есть этот голод к победе.

Я не хочу быть в команде только для того, чтобы участвовать в победе. Поэтому иногда люди считают меня высокомерным. Я также не боюсь неудач, это часть карьеры футболиста. Но у меня есть глубокое убеждение, что я рожден для побед, и я хочу показать это всем».