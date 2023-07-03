Суперзвезда «Пари Сен-Жермен» Неймар и его девушка Бруна Бьянкарди ждут дочь. Хидрели Диао, цифровой художник, недавно сделал прогноз с помощью искусственного интеллекта, как будет выглядеть девочка пары в возрасте от четырех до пяти лет.

Диао ранее делал подобное для многих знаменитостей.

«Больше всего мне нравится работать со знаменитостями, я люблю возиться с их лицами. У меня уже было несколько проектов, таких как снятие макияжа со знаменитостей или эстетические процедуры. Они стали вирусными», – цитирует художника Estadao.

Вот как по прогнозу Диао может выглядеть дочь Неймара и Бьянкарди: