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🚨💰🚨 Неймара оштрафовали за нарушения при строительстве дома. Есть подозрения, что это рекордная сумма

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Неймар получил огромный штраф за нарушение правил строительства своего дома в Бразилии.

Власти Бразилии наказала игрока на £2,6 млн, как сообщает Sky News.

Дело в том, что в ходе строительства были нарушены экологические правила, связанные с переносом русла реки, перемещения камней и использования песка для строительства пляжа.

Brazil prosecutors investigate alleged Neymar New Year's party | The Straits Times

В заявлении упоминаются «десятки нарушений»: Строительные работы, подлежащие экологическому контролю, без разрешения, использование и отвод речной воды без разрешения, перекопка земли и уничтожение растительности без разрешения и так далее».

Строительство было прекращено в прошлом месяце, поскольку власти оцепили проект, начав расследование.

Neymar: Paris St-Germain and Brazil star fined £2.6m for construction work at his Rio de Janeiro mansion | World News | Sky News

1 комментарий

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strelnik.nik.1990@icloud.com
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