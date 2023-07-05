Неймар получил огромный штраф за нарушение правил строительства своего дома в Бразилии.

Власти Бразилии наказала игрока на £2,6 млн, как сообщает Sky News.

Дело в том, что в ходе строительства были нарушены экологические правила, связанные с переносом русла реки, перемещения камней и использования песка для строительства пляжа.

В заявлении упоминаются «десятки нарушений»: Строительные работы, подлежащие экологическому контролю, без разрешения, использование и отвод речной воды без разрешения, перекопка земли и уничтожение растительности без разрешения и так далее».

Строительство было прекращено в прошлом месяце, поскольку власти оцепили проект, начав расследование.