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Почему Мбаппе не хочет публично объявлять о своем желании покинуть «ПСЖ»? Объясняем

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Все дело в деньгах.

По словам Рамона Альвареса де Мона, Килиан Мбаппе не хотел бы публично объявлять о своем желании покинуть «ПСЖ». На это есть веская причина.

В сентябре француз хотел бы получить свой бонус за лояльность, который составляет 90 млн евро. Публичное заявление о желании уйти означало бы, что клуб больше не обязан его выплачивать, ведь игрок «не лоялен» во время действия контракта.

Действующий контракт Килиана с парижанами истекает в 2024 году. Ожидается, что игрок проведет во Франции последний сезон и затем свободным агентом окажется в «Мадриде».

По последним данным, «королевский клуб» не будет подписывать летом новых форвардов. Они хотят сэкономить и подождать, пока Мбаппе достанется бесплатно.

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