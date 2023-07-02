По информации журналиста Marca Жозе Феликса Диаса, «Реал Мадрид» точно не подпишет Килиана Мбаппе этим летом.

В клубе считают, что Мбаппе слишком сильно заинтересован в деньгах, и поэтому не верят, что он будет настаивать на своем уходе из «ПСЖ».

Игрок, по-видимому, хочет остаться в «ПСЖ» на последний год контракта, чтобы получить обещанный бонус лояльности.

«Реал Мадрид» хочет подписать предварительное соглашение с 24-летним французом, которое гарантирует переезд в Мадрид будущим летом.

У сливочных есть желание все же подписать нападающего мирового класса уже в это трансферное окно. Но многое зависит от предварительного соглашения с Килианом.